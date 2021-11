Cîţu: hétfőn dönti el a PNL, hogy kivel lép koalícióra, de az RMDSZ mindenképp kormányon marad

Hétfőn dönti el a Nemzeti Liberális Párt (PNL), hogy a Mentsétek meg Románia Szövetséggel (USR) vagy a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kíván koalícióra lépni - jelentette be pénteken Florin Cîţu.



A PNL elnöke elmondta, a párt országos politikai bürójának hétfői ülésén ismerteti az USR-vel és a PSD-vel folytatott tárgyalások eredményeit. A döntést ez a testület hozza meg.Florin Cîţu ismételten jónak minősítette a szociáldemokratákkal folytatott csütörtöki tárgyalásokat. 'Nem állíthatom, hogy felhőtlen a PNL és a PSD viszonya, de azt elmondhatom, hogy felelősen gondolkodunk. Elindultunk a kormányalakítás útján. Keressük a legjobb megoldásokat a PNL és Románia számára, és módozatot kell találnunk az ország kormányzására a következő időszakban' - jelentette ki.A PNL elnöke emlékeztetett arra, hogy a csütörtöki egyeztetéseken a PSD azt javasolta: a két párt felváltva adja a közös kormány miniszterelnökét. Hangsúlyozta, hogy ez csak egy javaslat, amit mindkét alakulat külön-külön elemezni fog, döntés nem született róla.Arról a lehetőségről, hogy a PNL és a PSD koalíciója hét évre szóljon, Cîţu kijelentette: az most a fontos, hogy mielőbb beiktassák a kormányt, a koalíció távlatairól ráér később egyeztetni.A pártelnök nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy hajlandók-e a liberálisok akárcsak két évre is lemondani a miniszterelnöki tisztségről. 'Várjuk meg, hogy milyen megállapodásra jutunk. A PNL tárgyalóküldöttsége arra volt felhatalmazva, hogy az USR-vel és a PSD-vel egyeztessen. A találkozók eredményeit a párt fogja elemezni' - jelentette ki.Közölte azt is, hogy a liberálisok továbbra is tárgyalni kívánnak az USR-vel. Ugyanakkor csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy Dacian Cioloş egy sajtónyilatkozatban 'viccnek' nevezte azt a felvetést, miszerint az USR mégis elfogadja a PNL elnökét kormányfőnek. Ez a kijelentés Cîţu szerint megtépázta az ő pártelnöki tekintélyét. 'Nehéz olyasvalakivel tárgyalni, aki viccesnek találja, hogy a PNL elnöke kormányfő legyen, de a párbeszédet folyatjuk' - mondta az ügyvivő miniszterelnök.Cîţu azt is leszögezte: a PNL hétfői döntésétől függetlenül az RMDSZ kormányon marad. "Az RMDSZ-t a partnerünknek tekintjük, és bárhogyan döntünk, kormányon maradnak" - jelentette ki.