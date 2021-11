Hónapok óta nem tudják ellátni a hepatitis C-ben szenvedő betegeket, mert nincs gyógyszer

Kétségbeesetten kérik az állam segítségét a hepatitis C-ben szenvedő betegek, mert elfogytak a gyógyszerek, nem tudják kezelni őket. Sokan előrehaladott stádiumban vannak, és kezelés hiányában ez az életükbe kerül(het) – írja a PsNews.



A fertőzést a hepatitis C-vírus (HCV) okozza. A kórkép elsősorban a májat érinti, de a máj sokrétű funkcióinak károsításával az egész szervezet súlyos állapotba kerül, emellett a kórokozó más szervekben is elterjed és azokat is megbetegíti. Lappangási ideje 2-25 hét. A hepatitis C gyakran tünetmentes, a krónikus fertőzés azonban a máj hegesedéséhez, majd több év után májzsugorhoz vezethet. Egyes esetekben a májzsugorban szenvedő betegeknél májelégtelenség, májrák is kialakulhat.

Forrás: hazipatika.com

A lap, a romániai májbetegek szövetségének elnökére hivatkozva arról számolt be, hogy legalább 1000 hepatitis C-ben szenvedő beteg van, akit 5 hónapja nem kezelnek a vírusos fertőzés ellen. Ami miatt az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy sok előrehaladott stádiumban lévő betegnél emiatt szövődmények alakulhatnak ki, és a kialakult helyzet a fertőzés terjedését is növelheti.Debu szerint többször is jelezték a hatóságok felé, hogy a kezeléshez nélkülözhetetlen gyógyszert, a Cuprident nagyon nehéz beszerezni, Romániában pedig nincs olyan gyógyszer, amivel helyettesíteni lehetne. Azonban mint minden évben, most sem akadályozták meg a hatóságok, hogy a szerződés lejártával (június) ne fogyjon ki az ország a kezeléshez szükséges gyógyanyagból. Különbség azonban a többi évhez képest, hogy a tárgyalások már két hónapja lezárultak, a gyógyszereket azonban még mindig nem pótolták. Pedig csak egy kormányzati döntés kellene, hogy a gyógyszert beszerezzék. Emiatt viszont az eddig diagnosztizált több száz betegnek az orvosok kénytelenek azt mondani, hogy várjanak.Ráadásul erre az időszakra két Európai Uniós tesztelési projektet is beterveztek, így az észlelt betegek száma tovább fog nőni, egyeseket viszont hiába szállítanak kórházba, a kezelésük egyelőre ellehetetlenült.Az elnök a pénzügyminisztériumot jelölte meg az elakadás egy lehetséges okaként.„A minap levelet küldtem az Egészségügyi Minisztériumnak, a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek, az NHS-nek, az APAH-nak, a platformon pedig a Gasztroenterológiai és Hepatológiai Társaság egy másik levele is megjelent, ami azt jelenti, hogy mind az orvosok, mind a betegek ugyanazon az úton járnak" - magyarázta Marinela Debu.Dr., a Fundeni Klinikai Intézet gasztroenterológiai-Hepatológiai főorvosa a News.ro-nak azt mondta, sok beteg állapota súlyos, a betegség előrehaladott formáját észlelték náluk, ami miatt fennáll a szövődmények kialakulásának, valamint a veszélye annak, hogy fertőzés az egészséges lakosság körében is elterjed. Ráadásul a helyzet mind az orvosokat, mind pedig a betegeket frusztrálja.Dr., a Fővárosi Matei Balș fertőző betegségek Intézetének orvos-igazgatója szerint az öt hónap egy meglehetősen hosszú időkeret a hepatitis C kezelés szüneteltetésére, mert súlyosbíthatja a májbetegséggel kapcsolatos problémákat. ( psnews