Frissítve: Kevéssel, de négyszáz alá ment szombaton a napi halálesetek száma

Miközben jelenleg 182 városban meghaladja a 6 ezreléket a fertőzöttségi ráta, 42 -ben pedig a 10 ezreléket is meghaladja a fertőzöttségi ráta Romániában, az utóbbi 24 órában 8057 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel; 395 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak, ezek közül 5 korábban következett be – közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) szombaton.



A 395 halálos áldozat közül 362-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 360-nak volt valamilyen társbetegsége. A 33 beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és mindannyian más betegségekben is szenvedtek. Ezzel 50.482-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Jelenleg öt szabad intenzív terápiás ágy áll rendelkezésre koronavírusos betegek kezelésére. Az öt szabad ágy közül egy Botoşani megyében, három Brassó megyében, egy pedig Brăila megyében van. Országosan jelenleg 18.249 személyt kezelnek kórházban és összesen 1867 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek. A kórházban kezelt páciensek között 304 kiskorú van, és közülük 31-et ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 106.261 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 18.073 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 62.477 személy van házi, 112 intézményes karanténban.A fertőzések száma ezek szerint továbbra is gyors csökkenésben van, még ha a mértéke ingadozik is tízezer alatt. Mivel a kórházi csúcson már túl vagyunk, de az intenzív terápiás ágyak – még a külföldre szállított betegek mellett is – telítettek, utóbbi számának tetőzése pedig jövő hétre várható, ezért lehet még mindig ilyen magas az áldozatok száma, ami feltehetően a hétvégi közlések miatt most még alacsonyabb is. (A hétvégi elhalálozásokat hétfőn veszik nyilvántartásba és kedden közli le a GCS.)