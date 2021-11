Ciolacu: a zöldigazolvány a romániaiak számára is prioritás

Az európai helyzetet figyelembe véve a zöldigazolvány a romániaiak számára is prioritást jelent, jelentette ki szombaton Marcel Ciolacu PSD-elnök.



„Az európai helyzetet figyelembe véve, úgy vélem, hogy a zöldigazolvány a romániaiak számára is prioritás. Néztem péntekenúr nyilatkozatát a tévében, beszéltem is vele telefonon, beszéltem Alfred Simonis szociáldemoktata frakcióvezetővel is, és láttam azúr által javasolt módosításokat a törvényzervezetre vonatkozóan, és úgy gondolom, hogy kiszámíthatóságot biztosító eredményre fogunk jutni” - fejtette ki Ciolacu a Szociáldemokrata Párt (PSD) székhelyén az újságírók azon kérdésére, hogy véleménye szerint mekkora az esélye annak, hogy a jövő héten elfogadják a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvénytervezetet.Marcel Ciolacu az alakulat több vezetőségi tagjával szombaton a párt székházában megbeszélést folytatott készülő kormányprogramjukról.Elmondta, nem beszéltek még az esetleges miniszterjelöltekről. Arra a kérdésre, hogyvagytagja lehet-e a leendő kormánynak, a PSD-elnök leszögezte: „Nagyon is lehetséges. Még nem hoztunk ebben a kérdésben döntést, de Mihai Tudose és Sorin Grindeanu is hozzáértő, tapasztalattal rendelkező ember” – mondta.