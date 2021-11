Arafat: a Covid elleni kezelés toxikusabb bármely oltásnál

Az embereknek be kellene oltatniuk magukat koronavírus ellen, ahelyett, hogy a COVID-19 elleni kezelésre várakoznak, amely toxikusabb, mint a vakcina - jelentette ki Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője.



"Kezdenek megjelenni kezelések (Covid ellen - szerk. megj.), de én felhívnám mindazoknak a figyelmét, akik ezekre a kezelésekre várnak: a kezelés sokkal toxikusabb bármely oltásnál. A kezelés - nem csupán a Covid elleni, hanem bármelyik más - vegyi anyag, amit a vírus vagy mikroba leküzdésére jutattunk a szervezetbe, így hatással van arra. Ezzel szemben a vakcina az immunrendszer stimulálására szolgál, hogy az reagálni tudjon a szervezetbe jutó vírusra. Ne várjanak tehát a kezelésre, továbbra is az oltás jelenti a megoldást" - nyomatékosította Arafat a fővárosban szombaton szervezett Tájékoztatási maratonon.Azt is hangsúlyozta, hogy bár a napi esetszámok csökkentek, a járvány 4. hulláma még nem ért véget, és ha az emberek nem oltatják be nagy számban magukat, lehetséges, hogy egy újabb hullámnak a jelenlegihez hasonló hatása lesz.Megfelelő átoltottság esetén azonban egy esetleges 5. hullám nem fog olyan nagy nyomást helyezni az egészségügyi rendszerre, emiatt nem lesz szükség szigorú korlátozó intézkedésekre - tette hozzá.Arafat példaként azokat az országokat hozta fel, ahol magas a beoltottak száma, és bár a megbetegedések száma emelkedik, a járvány jelenlegi hullámának nincs olyan hatása, mint a korábbiaknak, kevesebb beteg van az intenzív osztályokon és általában véve kevesebb ember kerül kórházba."Nem tudjuk, mi lesz a továbbiakban. Nem tudjuk, hogy lesz-e olyan vírusváltozat, amelyet nehezebb lesz kezelni, vagy amely agresszívabb lesz, mint a jelenlegi variáns. Nagy-Britanniában már kimutattak egy olyan törzset, amelyről ismert, hogy fertőzőbb, mint a delta variáns, de vizsgálata még folyamatban van. Mindez azt mutatja, hogy a dolognak még nincs vége. Igen, a vakcina továbbra is az optimális megoldás" - szögezte le Arafat.A napi esetszámok csökkenése ellenére még túl korai arról beszélni, hogy a világjárvány negyedik hulláma kifulladóban van, figyelmeztetett a katasztrófavédelem vezetője. Arafat rámutatott, a szombati nap folyamán is több Covid-beteget voltak kénytelenek átszállítani dániai és csehországi kórházakba, tehát, bár az esetszámok tekintetében jobb a helyzet, mint három héttel ezelőtt, a kórházakban ez egyáltalán nincs így."Nem szabad alábecsülnünk a félretájékoztatás és az információk manipulálásának a következményeit. Mert ezek nyomán az emberek hajlamosak lesznek azt hinni, hogy minden rendben van járványszempontból, és a hatóságok túloznak" - tette hozzá Arafat.A Tájékoztatási maraton célja, hogy támogassa a lakosságot a COVID-19 elleni védőoltással kapcsolatos tájékozott döntés meghozatalában. Az eseményt a bukaresti Orvosi Kamara az országos oltáskampányt koordináló bizottsággal közösen szervezi.