Vasárnapi adatok: 5293 új fertőzést igazoltak, 273 Covid-beteg halt meg

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) vasárnapi közlése szerint az utóbbi 24 órában 5293 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel; 273 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak, ezek közül 10 korábban következett be.



Az új esetekkel 1.706.882-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 9159-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor 1.496.473 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10.431.253 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 4.689.232 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 13.072 RT-PCR tesztet végeztek el (6198-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6874-et pedig kérésre), és 17.380 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.A legtöbb új megfertőződést most is Bukarestből jelentették, összesen 844-et. Utána következik Kolozs megye 324 új fertőzöttel, majd Arad megye 219, Argeș megye 203, Brassó megye 209, Konstanca megye 205, Ilfov megye 258, Prahova megye 236, Temes megye 210 és Iași megye 206 új esettel.A járvány kezdete óta összesen 50.755 fertőzött személy hunyt el a betegséggel összefüggésben, az elmúlt 24 órában 273 halálesetet jelentettek, ebből 143 volt férfi, míg 130 nő.Országszerte egy szabad intenzív terápiás ágy áll jelenleg rendelkezésre Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban.Az egészségügyi minisztérium adatai szerint vasárnap 1754 intenzív terápiás ágy volt elkülönítve koronavírusos pácisenseknek. Országosan rendelkezésre áll emellett 167 tartalék intenzív terápiás ágy a Covid-19-betegek számára, ebből a tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit.A szabad ágy Bukarestben van.Országosan jelenleg összesen 1868 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek. Összesen 18.485 fertőzöttet kezelnek most kórházakban. Az összes beutaltból 314 kiskorú, 31-en intenzív terápiára szorulnak.A GCS emlékeztet, hogy folyamatosan dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat.fotó: fernando zhiminaicela