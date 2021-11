Vizsgálja a BBTE vezetősége és az etikai bizottsága a Szamosközi-esetet

Vizsgálja BBTE Vezetősége és a BBTE Etikai Bizottsága Szamosközi István professzor botrányos viselkedését, amelyet a Transindex és a Kolozsvári Rádió közösen tártak a nyilvánosság elé.



A BBTE által kiadott közleményben azt ígérik, hogy "a jelen helyzetnek megfelelő intézkedéseket tesznek" annak érdekében is, hogy a jövőre nézve megelőzzék a hasonló helyzeteket, valamint hogy az Etikai és Szakmai Viselkedési Kódexnek és a BBTE Diszkriminációmentességi Útmutatójának megfelelő akadémiai magatartást szorgalmazzák.A közleményben leszögezik, hogy a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) aggodalommal vett tudomást arról a nyilvánosságra került felvételről, amelyen egy egyetemi tanár sértő szavakat használt egy egyetemi képzés szünetében.Emlékeztetnek rá, hogy BBTE egyértelműen szabályozza a helyzethez illő magatartást az akadémiai tevékenységek során. Emellett elvárják azt is, hogy a helyes, mintaszerű és korrekt társas magatartás – az oktatók/kutatók, hallgatók és adminisztratív munkatársak részéről – a mindennapi életben, így a tanórák szüneteiben is megnyilvánuljon, különösen nyilvános környezetben.Hozzáteszik, hogy intézményi kultúrájukat "nem jellemezheti sem a véleménynyilvánítástól való félelem, sem a helytelen eszközök (pl. nyilvános vagy magántérből származó, a hatályos előírásoknak nem megfelelő felvételek) alkalmazása közösségünk tagjai közötti kapcsolatokban, az ilyen jellegű helyzetek/gyakorlatok kiküszöbölésére az ország első egyetemei között voltunk (ha nem épp a legelső egyetem), akik alkalmazták az egyetemi OMBUDSMAN-mechanizmust"