A tanügyminiszter javasolja az iskolák nyitva tartását a 3 ezreléknél kisebb fertőzöttségi rátájú településeken

Az oktatási miniszter hétfőn bejelentette: javasolni fogja, hogy a 3 ezreléknél kisebb fertőzöttségi rátájú településeken azok az iskolák is maradhassanak nyitva, amelyek személyzetének átoltottsága kisebb 60 százaléknál.



A Digi24-nek nyilatkozvaelmondta, az új szabály bevezetésével a gyenge átoltottságú, de alacsony fertőzöttségű vidéki települések tanintézetei is fogadhatnák a gyerekeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen a vidéki iskolákban zajlik a legnehézkesebben az online oktatás.A miniszter közölte, hogy ezen a héten még a korábban bejelentett szabályok szerint zajlik az oktatás. Emlékeztetett: ezek a szabályok már most lehetővé teszik, hogy ha például egy községi iskola személyzetének átoltottsága nem haladja meg a 60 százalékot, de a településhez tartozó három falu oktatási helyszínei közül egynek vagy kettőnek igen, akkor utóbbiakban lehetséges a jelenléti oktatás.Kérdésre válaszolva elmondta, azért éppen a 3 ezreléknél kisebb fertőzöttségi rátájú települések iskolái nyithatnának ki, mert „kell léteznie egy küszöbértéknek”, amely alatt engedélyezett a jelenléti oktatás. Hozzátette, hogy a javaslatát elemezni fogja az egészségügyi minisztérium, majd az országos vészhelyzeti bizottságnak is jóvá kell hagynia. Sorin Cîmpeanu azt nem tudta megmondani, hogy az új szabály mikor lép hatályba.A miniszter beszámolt arról is, hogy vannak olyan tanintézetek, amelyek személyzetének átoltottsága nagyobb 60 százaléknál, mégis zárva maradtak ezen a héten. Bukarestben például 27 iskola többek közt pedagógushiányra hivatkozva kérte, hogy térhessen át online oktatásra, mert a tanárai egy része fertőzött vagy karanténban van.