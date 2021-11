A hatóságok vizsgálódnak a 10 éves állapotos kislány ügyében, aki „játszott egy fiúval”

A Tulcea megyei Aghighiol községben egy 10 éves kislányról kiderült, hogy immár 5 hónapja állapotos. Az esetről Maria Lenţa a község polgármestere tájékoztatta a nyilvánosságot, aki az Agerpres megkeresésére elmondta, hogy amint az esetről tudomást szereztek, egy szociális közvetítő bevonásával elindították a helyzet kivizsgálását, illetve jelentették az esetet a megyei hatóságoknak is – számolt be a G4media.



Az elöljáró a sajtót arról is tájékoztatta, hogy a sokgyerekes család beszámolója szerint a kislányt elvitték orvoshoz, aki szerint a terhesség természetesen zajlik, viszont a teherbe esés körülményeinek felderítése miatt ismét orvosi vizsgálatra is szükség lesz. Szintén a polgármester számolt be arról, hogy amikor a kislány anyját megkérdezték, akkor csak annyit válaszolt, hogy a 10 éves lánya játszott egy fiúval.Amíg Romániában a politikusok és az egyházi vezetők között éles vita zajlik, hogy vajon szükség lenne-e vagy ártalmas a szexuális nevelés bevezetése az általános iskolai oktatásba, addig rendkívül magas a kiskorúak terhességének a száma. Tulcea megyében az utóbbi 5 évben a hatóságok 41 ilyen esetről tudnak, amelyek közül 6 gyerek hagyta el az újszülött csecsemőt, és hét anya-gyerek párt részesült a szociális és gyerekvédelmi igazgatóság szolgáltatásaiban.Az EU országai közül Romániában a második legnagyobb a leányanyák száma - állapította meg az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) egyik tanulmánya , amely szerint 2019-ben több mint 16 ezer gyerekanyaságról volt tudomása a nemzetközi szervezetnek.