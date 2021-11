Cioloș: ellenzékbe vonulunk, szembeszállunk a szélsőségesség minden formájával

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ellenzékbe vonul és tovább dolgozik az országos helyreállítási tervbe foglalt reformok megvalósításán - közölte Dacian Cioloş pártelnök, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hétfő este bejelentette, hogy a Szociáldemokrata Párttal (PSD) folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.



Egy Facebook-bejegyzésben Cioloş azt írta, alakulata

a legnagyobb ellenzéki párt lesz, ugyanakkor az egyetlen, amely demokratikus, liberális és európai értékeket vall. Szembehelyezkednek az extrémizmus minden formájával, tovább fognak dolgozni a helyreállítási tervbe foglalt reformok gyakorlatba ültetésén, és szankcionálni fogják a "PNL-PSD-kormány kisiklásait"

- tette hozzá.Az USR elnöke hangsúlyozta, csalódásokat már nem tud okozni számára a politika, azonban felháborítja, hogy a PNL "milyen könnyedséggel szertefoszlatta azoknak az álmait", akik az állam modernizálása érdekében az USR-t is a soraiban tudó kormányt kívántak."Olyan ígéreteket tettek a kampányban, amelyeket - mint most nyilvánvalóvá vált - nem gondoltak komolyan. Csak szavazatszerzés céljából hangoztatták ezeket, a politikai szívük valójában ott maradt amellett a pe-se-de mellett, amely felrobbantotta az országot, és amelyhez most olyan könnyedséggel és természetességgel csatlakoznak" - fogalmazott.

Meglátása szerint az elmúlt hónapokban a régi pártok "fenyegetve érezték magukat attól az új lendülettől", amelyet az USR hozott a romániai politikába

, alakulata ugyanis szembeszegült a hazai politika "régi gyöngeségeivel", a kiváltságokkal, a modernizálás útjába állított akadályokkal, a közpénzek önkényes elosztásával.