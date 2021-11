Elkeződtek a parlamentben a kormányalakítási tárgyalások a PNL, a PSD, az RMDSZ és a kisebbségek frakciója között

Megkezdődtek kedden a parlamentben a kormányalakítási tárgyalások a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója között.



A tárgyalódelegációkat a pártelnökök vezetik: Florin Cîţu, Marcel Ciolacu és Kelemen Hunor.A PNL küldöttségében a négy alelnök, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu és Gheorghe Flutur, illetve Dan Vîlceanu főtitkár vesz részt.Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt a két frakcióvezető, Cseke Attila és Csoma Botond kísérte el a tárgyalásokra.A PSD delegációjának tagjai: Marcel Ciolacu pártelnök, Sorin Grindeanu és Gabriela Firea első alelnökök, Paul Stănescu főtitkár és Mihai Weber képviselő.A tárgyalásokon a nemzeti kisebbségek frakciójának részéről Varujan Pambuccian frakcióvezető vesz részt.A PNL hétfő este jelentette be, hogy az országos politikai büró tagjainak "abszolút többsége" megszavazta a PSD-vel való tárgyalások megkezdését "a politikai és egészségügyi válság feloldásához szükséges stabilitás biztosítása érdekében". Közleményük szerint a "a PNL számára a kormányon maradás önmagában nem cél, hanem szükségszerűség a kormányprogramban felvállaltak megvalósítására".Marcel Ciolacu, a PSD elnöke kedd reggel közölte, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok kedd délben kezdődő ülésén fogják eldönteni, kik alkotják majd a két párt kormányprogramját összehangoló tárgyalócsapatot. Tájékoztatása szerint kormányprogramról a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel és a nemzeti kisebbségek frakciójának képviselőivel is tárgyalni fognak, mert 'ez a szövetség, ha sikerül létrehozni, a PSD-ből, a PNL-ből, az RMDSZ-ből és a kisebbségekből fog állni'.A politikus ismét leszögezte, a kormányalakításkor a parlamenti arányokat kell szem előtt tartani, ugyanakkor kizárta, hogy a PSD a miniszterelnöki és a pénzügyminiszteri tisztséget is átengedje a PNL-nek.