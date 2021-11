A Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, dr. Tar Gyöngyi szerint a jelenléti oktatás az iskolákban növelni fogja a koronavírusos esetszámokat, mert a több órás közösségi együttlét kedvez a légzőszervi megbetegedések terjedésének.



A szakember kedden az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, a fertőzésszámok utóbbi napokban tapasztalt csökkenése egyértelműen a diákok kéthetes kényszervakációjának a következménye. Emlékeztetett arra, hogy a koronavírus a többi légzőszervi megbetegedéssel azonos módon terjed, ezzel magyarázható, hogy a 2020-as és a 2021-es tanévkezdést is új fertőzéshullám követte.Tar Gyöngyi hangsúlyozta, nem az iskolák bezárását tartja megoldásnak, hanem az oltást és a védekezési szabályok szigorú betartását a tanintézetekben.'Természetes, hogy az iskolai közegben még szigorúbban kell alkalmazni a higiéniai és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, maszkot kell hordani és minél több személyt be kell oltani. Gyakorlatilag ez az egyetlen módozata az iskolák nyitva tartásának. Ha ezt nem tartjuk be, akkor újra és újra fel kell függeszteni az oktatást a tanintézetekben' - magyarázta. Példaként hozta fel, hogy a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság naponta 30 osztályban függeszti fel a jelenléti oktatást 30 különböző iskolában.Tar Gyöngyi elmondta, kevesebb kockázattal jár az a javaslat, hogy a tanintézetek maradhassanak nyitva az alacsony fertőzöttségi rátájú településeken, de mivel az iskolai közeg kedvez a vírus terjedésének, egyetlen koronavírusos eset miatt is fertőzésgócok alakulhatnak ki.Hargita megyében az elmúlt 24 órában 90 új megbetegedést jegyeztek, a fertőzöttségi ráta 4,74 ezrelék.