Kelemen Hunor reményei szerint november 18-án lehet új kormánya Romániának

Az RMDSZ elnöke a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ kormányalakítási tárgyalásainak első fordulójáról számolt be kedden a parlamentben a sajtónak, ahol elmondta: körvonalazódott a kormány megalakításának menetrendje, amely szerint november 17-én véleményezik a szakbizottságok a miniszterjelölteket, és 18-án szavaz a parlament a kabinet beiktatásáról.



Kelemen Hunor szerint a kormányprogramról szóló egyeztetések szerdán kezdődnek.Mint közölte,

egyelőre nincs megállapodás arról, hogy melyik párt jelöltje lesz a miniszterelnök

, erről a kormányprogram és a koalíciós megállapodás kidolgozása után tárgyalnak majd. Egyeztettek viszont már a minisztériumokról, amelynek elosztásakor a szövetségi elnök reményei szerint nem csak a parlamenti aritmetika, hanem politikai kritériumok is érvényesülni fognak.A Facebook-bejegyzésében az áll, hogy az RMDSZ meg akarja őrizni a mostani szaktárcáit - a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériumot, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumot, valamint az Ifjúsági és Sportminisztériumot, ugyanakkor a tavalyi kormányprogramot tekintik kiindulási alapnak, amiben már egyszer megegyeztek a liberálisokkal.Kelemen elmondta ugyanakkor, a körvonalazódó koalíciónak szándékában áll egy tartalmas, az állam reformját célzó alkotmánymódosításra is kitérő kormányprogramot kidolgozni."Egy ilyen széles parlamenti többségnek nagyon ambiciózus célokat kell kitűznie, amelyek túlmutatnak a járványhoz, az inflációhoz és az energiaárakhoz kapcsolódó, jelenleg prioritást élvező problémákon" - fogalmazott.Az RMDSZ elnöke az újságírókat emlékeztetette arra is, hogy néhány napja a Szövetség első számú opciója még a Mentsétek meg Romániával (USR) kötött korábbi koalíció újraélesztése volt."Amikor egyedül maradtunk ezzel az elképzeléssel, többet már nem erőltettük" - jelentette ki.