Szerényebb lesz, de mégsem marad el teljesen a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

A nyomtatott betű terjesztéséről nem tudunk lemondani, szerényebb, hangsúlyosan erdélyi vásárt tartunk a marosvásárhelyi várban – jelentették be a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői. A múlt heti sajtótájékoztató után a helyi önkormányzattal egyeztetve, a jelenlegi járványügyi helyzet és egyéb okok miatt eredetileg lemondott tényleges nemzetközi könyvvásár meghirdetett időpontjában, november 11-e és 14-e között sor kerül egy „alternatív” könyves szemlére - írják közleményükben.



A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából a Vár udvarán található üvegkupolában

egy méreteiben szerényebb vásárt szerveznek a Romániai Magyar Könyves Céh tagkiadóinak részvételével

„Nehéz szívvel fogadjuk el, hogy idén be kell érnünk egy szerényebb vásárral, és közel három évtized után először a standjainkat ki kell költöztetnünk a színházból. Ugyanakkor a várba való költözéssel választ tudunk adni azoknak, akik valósággal elárasztottak üzeneteikkel, miután bejelentettük, nem tarthatjuk meg a vásárt. Egyértelmű megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a marosvásárhelyieknek a november egyet jelent a könyvvásárral – örülnek az évről-évre bővülő programkínálatnak, de határozott igényük van arra is, hogy a nemzetközi könyvvásáron szerezzék be a legújabb kiadványokat. Öröm és felelősség is ez egyben, amelyet idén is felvállaltunk, a helyi önkormányzat támogatásával” – olvasható a szervezők közleményében.A Marosvásárhelyi Vár udvarán található üvegkupolában csütörtökön nyílik a vásár, aznap 12-18 óra között tart nyitva, pénteken és szombaton pedig 10 és 18 óra között. A vásár helyszínén kötelező az érvényes zöldigazolvány felmutatása, valamint a járványügyi szabályok betartása (kézfertőtlenítés, maszkviselés és távolságtartás).A várban szervezett vásár mellett a nemzeti színházban a kiadók legújabb köteteiket is bemutatják. A könyvbemutatókat az érdeklődők a vásár Facebook-oldalán élőben követhetik csütörtökön, november 11-én 13 és 19 óra, pénteken, 12-én 10 és 18 óra, szombaton, 13-án 10 és 19 óra, illetve vasárnap, 14-én 10 és 14 óra között. A vásár programja a vasarhely.ro honlapon érhető el.