Kelemen Hunor: 3 miniszterelnök is válthatja egymást a következő periódusban, akár rólam is szó lehet

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Digi24.ro tévécsatornának adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy a PNL-PSD-RMDSZ kormányprogramról jelenleg is folynak az egyeztetések, amelyek azonban, amikor arról kellett egyeztetni, hogy ki lesz a miniszterelnök, elakadtak. Mi több, most már a "hárompárti" rotáció javaslatának megbeszélésénél tartanak, amelyben az RMDSZ jelöltje is sorra kerülne a kormányfői pozíció betöltésére. Kelemen az alkotmánymódosításról is nyilatkozott, és elmondta, mi az elképzelése erről a reformról.



A Digi24 nyomán pontokba szedtük az interjúban elhangzott legfontosabb gondolatokat:



• A Nemzeti Liberális pártnak és az RMDSZ-nek már egy éve megvan a kormányprogramja, és egészen biztosan a Szociáldemokrata Párt esetében is vannak konkrét célkitűzések. Ezeket összehangolni, eltarthat néhány napig.• Megkezdtük a tárgyalásokat a kormányszerkezetről. Nagyrészt megtartjuk a jelenlegi struktúrát. Folynak a tárgyalások arról, hogy a kutatást áthelyezzük az oktatási minisztérium hatáskörébe, a kormányfőtitkár pedig legyen tagja a kabinetnek.

Családügyi minisztérium létrehozását javasolta az RMDSZ

, mert demográfiai problémáink vannak, a hatékony családpolitikához kormányzati struktúra is kellene.•Arról is folynak egyeztetések, hogy a Gazdasági Minisztérium maradjon-e így, vagy pedig vonjuk ki a hatásköréből a Kis és Középvállalkozásokat. Ezt a vita még nem zárult le, folytatjuk.• Volt más javaslat is, 20-21 minisztériumról folynak a tárgyalások, a szám nem sokat számít, azt kell látnunk, hogy mik az elvárások, és milyen hosszú távú kihívások várják Romániát. Gyorsan kell rendeznünk ezeket a kérdéseket, mert

ha ez a kormányalakítási próbálkozás sem lesz sikeres, csak egy megoldás marad: az előrehozott választások

. A járványhelyzet, a költségvetés kiigazítása és a jövő évi költségvetés elkészítése is sürget minket.• Egy politikusnak 10 éves távlatokban kell gondolkodni, bár voltak próbálkozások, Romániának nem volt eddig országprojektje.

Ki legyen a miniszterelnök?

A PNL nem fogadja el, hogy a PSD miniszterelnöki javaslattal jöjjön, a PSD nem fogadja el a PNL miniszterelnöki javaslatát. Mindkét politikai alakulat a saját elnökét szeretné kormányfőnek. Ekkor az a javaslat született, hogy

legyen hárompárti rotáció, azaz legyen az RMDSZ-nek is miniszterelnöke egy meghatározott ideig, vagy esetleg legyen egy független miniszterelnök. Arról is tárgyaltunk, hogy magam is vállalhatnám a miniszterelnökséget néhány hónapig,

és ha én nyitom a sort, akkor utánam bárki következhet, akár a szociáldemokrata, akár a liberális kormányfő. Az elnök fogja amúgy ezt eldönteni, hozzá kell mennünk, mert ő nevezi ki a miniszterelnököt. Jelenleg nincs konszenzus ebben a kérdésben, de nem fog minket ez visszatartani a koalíció létrehozásától. Egyetlen párt sem engedheti meg magának, hogy ne a saját vezetőjét jelölje a kormányfői posztra. Nem hiszem azonban, hogy Johannis engem nevesítene, tehát én nyugodt vagyok ebből a szempontból.

Alkotmánymódosítás: fontos kérdés távlatilag, hogy parlamenti köztársaság vagy elnöki köztársaság legyen Románia, és mi legyen az igazságszolgáltatás reformjával.

Most félelnöki köztársasági rendszerünk van. Az EU-ban azonban 17 állam parlamenti köztársaságban működik. Ez azt jelenti, hogy az elnököt a parlament választja. Természetesen az elnöki feladatkört lehet alakítani, bővíteni, szűkíteni, nem ez a probléma. Az RMDSZ az 1990-es évek óta támogatja a parlamenti köztársasági formát, mert az elnöknek hatékony közvetítőnek kell lennie a különböző parlamenti pártok között.• A PSD-vel és a PNL-vel folytatott megbeszélések során számomra úgy tűnt, hogy az álláspontok közelíthetők egymáshoz. Úgy gondolom, hogy ha több mint 2/3-os többséget tudunk kialakítani, akkor az Alkotmány reformját is célul kell kitűzni.

Egységes adókulcs.

Szerintem ajánlatos az egységes kvóta megtartása. Hosszú távon tárgyalhatunk a progresszív adózás bevezetéséről, de meg kell nézni, hogy ez mit jelent a gazdaság számára. 2022-ben minden bizonnyal a jelenlegi rendszernél maradunk. Nem módosíthatjuk egyik napról a másikra.• Lehetséges-e a PNRR újratárgyalása? Egyes kérdéseket van, amikor meg lehet beszélni, de most már nem. Most el kell indítani a projekteket, meg kell tenni a szükséges reformokat. Jövő év júliusában el kell készítenünk az első jelentést, és ha a reformok nem valósulnak meg, Románia a finanszírozás elvesztését kockztatja.Koalíciók. A párbeszéd kultúrája, a koalíciók kultúrája nálunk alacsony szinten van. A szövetségek különböző formáit lehet létrehozni, de a kompromisszumkeresés kultúrájával is rendelkezni kell.

Ha az USR jobboldali párt akkor, nem tudom, milyen vagyok én.

Progresszívak, gyakran baloldali ideológiával. Semmi esetre sem a jobbközépen helyezkednek el.