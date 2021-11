Maszk nélkül sétálgatott Johannis Nagyszebenben, egy városlakó feljelentette

A nagyszebeni Turnul Sfatului helyi lap beszámolója szerint egy lelkiismeretes nagyszebeni lakos felfigyelt arra, hogy Klaus Johannis maszk nélkül sétált a város főterén, és még októberben feljelentést tett emiatt az államfő ellen. Az eset október 10-én történt, amikor a magas esetszám miatt már akkor kültéren is kötelező volt a védőmaszk használata.



Az államelnök a restaurált nagyszebeni evangélikus templom ünnepi istentiszteletén vett részt, ahol szabályszerűen viselte a maszkot, am amikor kilépett a templomból levette, holott a járványügyi előírások szerint Nagyszebenben akkor kültéren is viselnie kellett volna.A helyi lapnak érdeklődésére a feljelentő úgy nyilatkozott, hogy számára fontos volt ez a lépés, mert az államfőt is éppen úgy meg kell bírságolni, mint bármilyen másik álampolgárt ebben a helyzetben. Raluca Turcan munkaügyi minisztert említette példaként, aki szintén maszk nélkül mutatkozott, ezt követően pedig ki kellett fizetnie a bírságot.A panasztétel után azonban szinte egy hónap telt el, és alig hétfőn hallgatták ki a felperest a hatóságok. Sem a rendőrség, sem a prefektúra nem nyilatkozott az ügyben. A szebeni lakos egyébként nem volt jelen a templomi eseményen, a tévében látta, hogy Johannis maszk nélkül sétált a városban. (Turnul Sfatului)