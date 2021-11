Cîţu: nem értünk egyet azzal, hogy a vagyont felhalmozó állampolgárokra plusz büntetést rójunk ki

A Nemzeti Liberális Párt nem ért egyet azzal, hogy plusz adót vessenek ki azokra a román állampolgárokra, akik dolgoznak és vagyont halmoznak fel - jelentette ki Florin Cîţu, az alakulat elnöke.



Mint írtuk, a PSD alelnöke,arról beszélt szerdán, hogy luxusadót vezetnének be 'Romániában minden jövedelem meg van adóztatva, itt most arról van szó, hogy plusz büntetést akarunk-e kiróni arra, aki dolgozott és vagyont halmozott fel élete során fejtegette Cîţu. - Nekem ez nem tűnik normálisnak. Azzal egyetértek, hogy fel kell számolni az adócsalást, de azzal nem, hogy azoktól a román állampolgároktól, akik dolgoznak, kockázatot vállalnak, befektetnek és közben fizetik az adót, még több pénzt kérjünk, mondván, hogy eljött a társadalmi igazságtétel ideje. Ezzel nem értünk egyet, de az adócsalás mindennemű formájának felszámolását támogatjuk' - mondta a PNL elnöke a szerdai kormányalakítási tárgyalások után.Azt is leszögezte, nem mondanak le arról az ígéretükről, hogy az adók nem fognak emelkedni. A nyugdíjemelésről azt mondta, a PNL nem ellenzi azt, a kormányprogram már eddig is előírt jövő évre egy 5 százalékos nyugdíjemelést, de 'ehhez előbb ki kell számolni, hogy a jövő évre becsült deficit keretei között maradunk-e.' Ha a nyugdíjemeléssel meghaladják a becsült deficit kereteit, akkor csak a beruházásokra szánt keretből vehetnének el, ebbe a megoldásba pedig nem fognak belemenni - jelentette ki Cîţu.