BRÉKING! Kigyulladt egy ploiești-i covidosztály: két beteg meghalt, további 19-et evakuált

Tűz ütött ki november 11-én, csütörtökön hajnalban a ploiești-i covidkórház földszintjén. A hatóságok szerint két beteg meghalt, további 19-et evakuáltak. Aktiválták a Beavatkozási Tervet, egy helyi portál szerint Raed Arafat megérkezett a tragédia helyszínére.



A riasztás 4 óra 36 perckor érkezett, és Arafat belügyi államtitkár szerint 10 perc alatt a helyszínre érkezett a város tűzoltóságának hat darab vízzel és habbal dolgozó autója 57 katonai tűzoltóval, továbbá a rohammentősöket is mozgósították, 20 SMURD-os mentőkocsi érkezett a helyszínre. A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség beszámolója szerint a tűzben két idős beteg vesztette életét, az egyik 74, a másik 75 éves volt.A covidrészlegen további 19 beteg tartózkodott, 16-an közülük a Ploiești Megyei Kórházba kerültek, melynek járóbeteg osztálya egyébként a kigyulladt osztály, három másik beteg megtagadta az átszállítást.ügyvivő egészségügyi miniszter a Digi24 csatorna számára azt nyilatkozta, hogy egy felújított kórházi részlegről van szó, amelynek a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi engedélye is rendben volt.Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) közölte: a lángok az egyik kórházépület földszintjének egy kórtermében csaptak fel, nagyjából 20 négyzetméteren tomboltak, és a hír közlésének időpontjáig sikerült a tüzet eloltani. A beavatkozó tűzoltók három perc alatt eloltották a tüzet. A ploiești-i mozgósításon kívül 7 bukaresti mentőautót és 7 elsősegélynyújtó egységet is a helyszínre rendeltek.Raed Arafat belügyi államtitkár, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője szerint akkor keletkezett a tűz, amikor az egyik kórteremben oxigénpalackot akart cserélni egy nővér, és elmozdította az ágyat, amelyikben a páciens feküdt, hogy jobban hozzáférjen a konnektorhoz. De hogy pontosan mi okozta a tüzet, amely az oxigénnel dúsított levegőben gyorsan terjedt, ki kell vizsgálni – tette hozzá Arafat. Szerinte a nővér testének 40 százalékán égési sérüléseket szenvedett. Őt a bukaresti Floreasca Kórházba szállították.Arafat bejelentette azt is, hogy a kórház többi kórtermét nem ürítik ki. „Csak a fűtéssel vannak gondok, de a szerelők dolgoznak a problémán, és újraindítják a fűtést” – mondta.Cseke Attila úgy nyilatkozott, az ügyben vizsgálat indul a történtek pontos okainak és körülményeinek felderítése érdekében. A kórház menedzserének bejelentése szerint különben az osztályon, ahol felcsaptak a lángok, az elektromos hálózat is új, az oxigénhálózatot tavaly szerelték be.Egy év leforgása alatt az immár a harmadik, emberéleteket követelő kórháztűz, amely koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórházban ütött ki.

FRISSÍTÉS:

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást a rendőrség a ploieşti-i járványkórházban csütörtök hajnalban kiütött tűz kapcsán - közölte az AGERPRES hírügynökséggel Mihaela Florescu, a Prahova megyei rendőrség szóvivője.

Részvétét fejezte ki Florin Cîţu ügyvivő kormányfő a ploieşti-i kórháztűz áldozatai hozzátartozóinak



Az ügy kapcsán hangsúlyozta, Románia egészségügyi rendszere túlterhelt a Covid-járvány negyedik hulláma miatt, az egyetlen kiutat az oltás jelenti.Cîţu azt írta Facebook-oldalára, többször kérte a kórházakat, hogy készüljenek fel a járvány negyedik hullámára, ellenőriztessék le az oxigénberendezéseket. 'A negyedik hullám miatt túlterhelt az egészségügyi rendszer, minden illetékesnek meg kell győződnie, hogy minden óvintézkedést betartanak a páciensek biztonsága érdekében. És ismétlem: az egyetlen módja a kórházak tehermentesítésének az, ha beoltatjuk magunkat' - olvasható a bejegyzésben.

A szakértők fogják megállapítani a ploieşti-i kórháztűz okait - nyilatkozta Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön.



A Realitatea Plusnak adott interjúban az ügyvivő egészségügyi miniszter azt mondta, egyelőre annyit lehet tudni a tűzesetről, hogy a kórteremben lévő ápolónő védőruhája lángra kapott. Kollégái azonnal közbeléptek, és poroltóval eloltották az ápolónőn lángoló ruhát, a tűz azonban gyorsan elterjedt a kórteremben, ezt a helyszínre érkező tűzoltóknak sikerült 3 perc alatt eloltani.Cseke szerint még nem lehet tudni, hogy a lángok gyors terjedését az oxigén felhalmozódása okozta-e. Arról is beszélt, hogy az egészségügyi rendszer hetek óta túl van terhelve a Covid-járvány negyedik hulláma miatt, amelynek még nincs vége.A katasztrófavédelem által szolgáltatott adatok szerint a kórháznak nem volt tűzvédelmi engedélye, és a szabálytalanságok miatt meg is bírságolták - számolt be a miniszter, aki szerint jelentős beruházásokra van szükség a romániai egészségügyi infrastruktúra megújításához.