Hamis oltási igazolások kiállításáért bűnvádi eljárás indult egy Gorj megyei ápolónő ellen

Vizsgálati fogságba került egy 52 éves asszisztensnő, aki 500 és 1500 lej közötti összegeket kért hamis oltási igazolások kiállításáért.



Az asszisztensnő nem adta be az oltásokat, és ha azok, akik igényelték a hamis oltási igazolásokat, kifizették neki a csúszópénzt, kiállította nekik a dokumentumot. a hatóságok felfigyeltek arra, hogy túl sok név jelenik meg egy Gorj megyei kis faluból az elektronikus nyilvántartási rendszerben, naponta 5-6-7 oltást is regisztráltak a településen, azonban többnyire nem ott lakó polgárok adataival.Így került sor az ellenőrzésre, amely során nemcsak az orvosi rendelőben végeztek házkutatást, hanem, hanem a gyanúsított otthonában is, ahol egy kisebb vagyont találtak készpénzben: 130 ezer lejt. Az ügyészek azt feltételezik, hogy az összeg az oltásellenesektől begyűjtött csúszópénzekből származik. Az ügyben bűnvádi eljárás indult.