Nem kapja vissza a Marianum épületeit a római katolikus egyház, a legfelsőbb bíróság elutasította a visszaszolgáltatást

A román legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum katolikus leánynevelő intézet épületeinek a visszaszolgáltatását.



A szerdán kimondott ítélet kivonatát csütörtökön tették közzé a legfelsőbb bíróság honlapján. A bíróság megalapozatlannak találta és elutasította a kolozsvári Szent Mihály római katolikus plébánia fellebbezését az első fokú hasonló ítélet ellen. A legfelsőbb bíróság azt is elutasította, hogy a plébánia alkotmányossági kifogása alapján az alkotmánybírósághoz forduljon az ügyben.A Marianum, amelyben ma a Babes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkara működik, a római katolikus egyház által alapított kolozsvári leánynevelő intézet volt, épülete 1910-11-ben, az első világháború előtt készült el, Dr. Hirschler József kolozsvári belvárosi plébános (1874-1936) erőfeszítéseinek köszönhetően.Az épületet 1911. december 10-én szentelte fel Majláth Gusztáv Károly püspök (1864-1940). A Marianumot a világháború alatt és az impériumváltás után is bővítette az egyház. A több létesítményt és célt (elemi és polgári leányiskola, kereskedelmi iskola, leánygimnázium, tanítónőképző, tanárképző intézet, zeneiskola) összefogó oktatási intézmény összerdélyi jelentőségű volt: Erdély legtávolabbi részeiről is érkeztek hallgatók, hogy itt részesüljenek képzésben.A Marianum az erdélyi magyar kisebbség az egyik legfontosabb iskolájává vált. Az egyházi iskolák ebben az időszakban megtartó erőt, hitet, reményt képviseltek. Ezt a szerepet az államosítás megszüntette. Az 1948. évi 176. törvényrendelet révén az állam a római katolikus egyháztól elvette, államosította az épületet.A kommunista diktatúra vallásellenes intézkedései közé tartozott az egyházak oktatási tevékenységének teljes körű felszámolása. Az épületet először a magyar tannyelvű Bolyai Egyetem, majd az önálló Bolyai Egyetem 1959-es megszüntetése óta a Babeș-Bolyai Tudományegyetem használta, jelenleg az egyetem Filológia Kara működök az épületben.A rendszerváltás után Románia törvényben vállalta, hogy a kommunista diktatúra államosításait, mint egyértelmű visszaéléseket orvosolja. Az egyházaktól államosított ingatlanokra vonatkozóan a 2000. évi 94. sürgősségi kormányrendelet, illetve a rendeletet jóváhagyó 2002. évi 501. törvény teremtette meg a restitúció jogi kereteit. A Restitúciós Bizottság 2017. augusztusában a Marianumra vonatkozó visszaszolgáltatási kérést viszont megtagadta. E döntés ellen fordult jogorvoslatért az egyház.