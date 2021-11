Rareș Bogdan: kizárólag liberális miniszterelnököt fogad el a PNL

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) igényt tart a miniszterelnöki tisztségre, kizár bármilyen más megoldást a kormány megalakítására - jelentette ki csütörtökön Rareş Bogdan.



A PNL első alelnöke a parlamentben újságíróknak kifejtette: a liberálisok tárgyalóküldöttsége nincs felhatalmazva annak a javaslatnak az elfogadására, hogy az Izraelben vagy az Európai Parlamentben is alkalmazott elv szerint a körvonalazódó nagykoalíciót alkotó pártok egymást váltva adják a miniszterelnököt.'Ez fel sem merül. Az országos politikai büró erre nem adott felhatalmazást. Kizárólag liberális miniszterelnökben gondolkodunk' - jelentette ki Rareş Bogdan.Kérdésre válaszolva elmondta,

a PNL egyik korábbi határozata értelmében a párt kormányfőjelöltje a mindenkori pártelnök, aki jelenleg Florin Cîţu, ám nem zárkóznak el attól, hogy egy másik liberális politikus kapjon kormányalakítási megbízást

. 'Független kormányfőjelöltet semmiképpen nem tudunk elfogadni' - szögezte le.A PNL első alelnöke közölte, nem vezetne pártszakadáshoz, ha Florin Cîţu helyettvagy akárlenne a miniszterelnök, de a jelöltről amúgy is az államfő dönt. 'Bárki lehet a felsoroltak közül kormányfő.nem' - jelentette ki.Rareş Bogdan beszámolója szerint a PNL három megyei szervezete már jelezte, hogy ellenzik a miniszterelnöki mandátum rotációs alapon történő elosztását a három koalíciós párt között. Leszögezte: a liberálisok országos politikai bürója azt semmiképp nem fogja elfogadni, hogy a kormányfői tisztséget elsőként a Szociáldemokrata Párt (PSD) vagy az RMDSZ jelöltje töltse be. 'Egy olyan liberális miniszterelnök-jelöltben gondolkodunk, akit elfogad a PNL és elfogadnak a koalíciós partnerek is, és főként olyan jelöltben, akit az alkotmányos jogosítványaival élve az államfő javasol - fogalmazott a politikus.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) tárgyalóküldöttségei csütörtökön megegyeztek abban, hogy a felek nem támasztanak feltételeket egymás miniszterjelöltjeinek személyével kapcsolatban.

Erről a PNL első alelnöke, Rareş Bogdan számolt be az újságíróknak a parlamentben, arra a sajtóinformációra reagálva, miszerint a liberálisok feltételül szabták, hogyvolt szociáldemokrata miniszterelnök nem lehet tagja a kormánynak.A politikus elmondta, szerinte 'bonyodalmakkal járna', ha a PNL átengedné a PSD-nek az igazságügyi minisztérium irányítását. Erre ugyanis szerinte hevesen reagálna a civil társadalom és a sajtó. 'Meggyőződésem szerint a szociáldemokraták megértik, hogy számukra is komplikációkat okozna az igazságügy átvétele' - jelentette ki.Arra a kérdésre, hogy mi lesz a PNL álláspontja, ha a PSD az igazságügyi minisztérium helyett a pénzügyminisztérium irányítását szeretné átvenni, kijelentette: 'Igen ám, de mi is magunknak szeretnénk a pénzügyminisztériumot, mert kulcsfontosságú tárca'.Rareş Bogdan hozzátette: a kormányalakítási tárgyalások lényege éppen az, hogy a 'racionálisan gondolkodó' politikusok engedményeket tegyenek egymásnak