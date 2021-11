Nemzeti régiós ügy: pert nyert az Európai Bizottság Romániával szemben, de az SZNT így sem nagyon reménykedhet

Szerdán pert nyert az Európai Bizottság (EB) Romániával szemben, amit az állam azért indított, mert az EB szerinte túllépte a hatáskörét akkor, amikor 2019-ben nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést. Románia úgy ítélte meg ugyanis, hogy nem az EU az illetékes a szabályozni kívánt kérdésben, hanem a román állam.



A szerdai első fokú ítélet viszont nem azt mutatta meg, hogy az EB bármiben is egyetértene a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésével. A bíróság döntése csupán arról szólt, hogy a bizottság csak akkor tagadhatja meg egy európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét, ha az nem uniós szerződések végrehajtásához kapcsolódik, különben köteles lehetővé tenni azt.2013-ban azonban még az Európai Bizottság is úgy vélte, hogy a javasolt szabályozás nem tartozik a hatáskörébe, és elutasította a polgári kezdeményezés bejegyzését. A bizottság hat évi pereskedés és egy jogerősen elveszített per nyomán vette nyilvántartásba 2019-ben a polgári kezdeményezést, amit most Románia a perben számon kért tőle. A szerdai döntés ellen Romániának több mint két hónap áll rendelkezésére a fellebbezésre.

Évekig tartott összegyűjteni a szükséges mennyiségű aláírást



Az erdélyi magyarok és székelyek autonómiatörekvései az utóbbi években a román pártok szélsőséges megnyilvánulásainak tárgyává és politikai haszonszerzésre alkalmas lehetőségévé váltak, ami miatt évek óta nincs valós politikai hátszél az ilyen jellegű kezdeményezések mögött. A nemzeti, gazdasági és kulturális önrendelkezés teljesen más értelmet kapott Romániában, mint amit valójában feltételezne, így ennek kezdeményezői a belpolitikai törekvések helyett külső megoldások után néztek.Az egyik ilyen EU-s polgári kezdeményezés a Székely Nemzeti Tanácsé, amely partnereivel nem hivatalosan 11 országban – köztük Magyarországon is – gyűjtötte a kellő számú aláírást (összesen több mint 1,4 milliót). Azonban a főleg erdélyi magyarok által indított törekvésről sokáig úgy tűnt, hogy érdektelenségbe fullad , utána az egymillió aláírás összejött, de még mindig nem teljesült az a feltétel, hogy a népességarányos küszöb minimálisan 7 országban legyen meg határidőre.Ezen a helyzeten az utolsó pillanatban a koronavírus-járvány miatt két évesre kiterjesztett aláírásgyűjtése, és aáltal Budapestről irányítottkampány változtatott. A gyűjtés sikerességi küszöbének számító 7 ország közül Magyarország 774 441 aláírással volt a hetedik november 3-án, amely igazoltan összegyűjtötte a megfelelő számú támogatót. Megfelelő mennyiségű aláírás állításuk szerint Magyarországon kívül Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Lettországban, Szlovéniában, Svédországban, Litvániában és Belgiumban gyűlt össze.

A Minority SafePack példája jól érzékelteti az EB véleményét az SZNT kezdeményezésének ügyében



Tartalmát tekintve a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtése és Minority SafePack különbözik, hisz előbbi annak érdekében gyűjtötte össze az aláírásokat, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is. A Minority SafePack pedig a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területeit szerette volna, hogy az európai uniós jog részei legyenek. Végeredményben azonban a kisebbségekre irányuló támogatási kísérletükben és várható kimenetelükben megegyezhetnek.A Minority SafePack 2013-as elutasításának oka röviden az, hogy az Európai Bizottságnak nincs kompetenciája jogalkotást kezdeményezni a kisebbségvédelem terén, az ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik. Ebbe a kezdeményezők nem törődtek bele, beperelték a Bizottságot. A Luxemburgi Törvényszék pedig abban adott igazat a kezdeményezőknek, hogy az EB csak azután utasíthatja el a kezdeményezést, hogy azoknak lehetősége volt összegyűjteni az aláírásokat.Miután ezen túl voltak, a Minority SafePacket idén január 14-én utasították el, azzal a már sokkal következetesebb indokkal, hogy bár a befogadás és Európa gazdag kulturális sokszínűségének tiszteletben tartása az Európai Bizottság egyik prioritása és célkitűzése, nem kezdeményeznek jogalkotást, mert a javaslatcsomag 2013-as benyújtása óta számos kérdés megoldódott az unióban.Az elutasítás pedig a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése kapcsán is valószínűsíthető,európai és kisebbségi jogi szakértő a Transindexnek korábban ugyanis azt mondta , hogy az EB szempontjából az, hogy az uniós források elosztásában a regionális kulturális, a kisebbségi identitás megőrzése szerepet kapjon, elképzelhetetlennek tűnik, mert az nem összeegyeztethető az EB elveivel.