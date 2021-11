Nem lesz jelenléti oktatás akkor sem, ha 3 ezrelék alatt van a fertőzöttség, ha nincs meg az iskolai alkalmazottak 60 százalékos átoltottsága

Az Egészségügyi Minisztérium járványügyi megfontolásokra hivatkozva elutasította az Oktatási Minisztérium javaslatát, hogy azokon a településeken, ahol az incidencia nem haladja meg a 3 ezreléket, a tanítás fizikai jelenléttel történjen, akkor is, ha a tanárok 60 százaléka nincs beoltva. A hírt Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter közölte az Edupedu portállal a Vészhelyzeti bizottság csütörtök esti gyűlését követően.



Mint ismeretes, jelenleg az a szabály, hogy azokban az iskolákban/óvodákban, amelyekben a pedagógusok és a kiegészítő személyzet legalább 60 százalék be van oltva, a gyerekek bemehetnek az órákra, ahol ez az arány nem éri el a küszöbértéket, ott online oktatásra térnek át.Cîmpeanu azt szerette volna, hogy ahol csökkenőben van a járvány, ott minden tanintézetben fizikai jelenléttel folytatódjon a tanítás, demegbízott egészségügyi miniszter szerint továbbra is elővigyázatosnak kell lenne, a napi új fertőzések számának csökkenése még nem jelenti azt, hogy enyhült volna a járványhelyzet.Amint a Transindex is beszámolt róla, csütörtökön Csíkszentimrén tüntettek a szülők a jelenléti oktatás megengedése érdekében, mert a településen 3 ezrelék alatt van a fertőzöttségi arány, azonban a tanszemélyzet átoltottsága nem éri el az előírt küszöbértéket. (Edupedu/hírszerk.)