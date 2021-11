Ismét módosítottak: ezeken a helyeken kezdődhet meg hétfőtől az iskola és az óvoda

Az iskolákhoz tartozó tanintézetekben jövő héttől jelenléti oktatás kezdődhet, ha az illető tanintézetben a munkaközösség legalább 60%-a be van oltva, akkor is, ha a teljes intézmény nem teljesíti ezt a feltételt - jelentette be pénteken Ion Sorin tanügyi államtitkár. Ha például egy községi iskolához tartozó óvodában a beoltott alkalmazottak aránya meghaladja a 60%-ot, akkor az óvodának megnyílhatnak a kapui a gyerekek előtt akkor is, ha az iskolában, amelyhez tartozik, nincs meg a 60 százalékos átoltottság.



Az államtitkár azt mondta péntek délutáni sajtótájékoztatóján, hogy hétfőtől az ezen a héten érvénybe lépett szabályok alapján kezdődik az oktatás, de "kis változtatásokat" vezetnek be: a több struktúrából álló oktatási intézmények esetében megengedik, hogy az egyes struktúrák személyzetének átoltottságát külön vegyék figyelembe a jelenléti oktatás engedélyezésekor, és ne az intézmény egészének átoltottsága szabja meg, hogy a részintézmények fogadhatják-e a gyerekeket."Például ha egy három alkalmazottat foglalkoztató községi óvodában az alkalmazottak több mint 60%-a be van oltva, akkor az az óvoda működhet, még akkor is, ha az intézmény, amelyhez jogilag tartozik, nem teljesíti ezt a feltételt" - magyarázta Ion Sorin.