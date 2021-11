Tabudöntögetésről szólnak majd az idei Kommunikációs Napok

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem végzős kommunikáció szakos hallgatói idén 13. alkalommal szervezik meg a Kommunikációs Napokat.



A kétnapos szakmai konferencia olyan témákat feszeget majd, amelyek tabudöntögetők és meghökkentőek különböző szubkultúrák, brandek és propaganda megközelítésében. A szervező harmadévesek úgy gondolták, hogy ezek a témák kimagaslanak az online információrengetegből és több fiatal számára is érdekesek lehetnek.Az előadók elismert bel- és külföldi szakemberek, influenszerek, közéleti személyiségek, akik egytől-egyig olyan bemutatókkal készülnek, amelyek különböző módon feldolgozzák a tabukat.Az eddig visszaigazolást küldő neves előadók között olyanok szerepelnek, mintmédiakutató, aki az OnlyFans pornóoldal veszélyeiről beszél majd, a @nemakarokbeleszolni lányok, akik a pandémia alatt lettek hétköznapi anyukákból befolyásos véleményvezérek,, #acsaládazcsalád mozgalom egyik elindítója, illetve, családanya, digitális tartalomgyártó és a Sweet Paprika brand létrehozója.A konferencia visszatérő vendégeiként idén is gazdagítják majd a felhozatalt a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet oktatói: többek közöttkommunikációs szakember, egyetemi docens,kultúrakutató, egyetemi adjunktus.A járványügyi intézkedéseket figyelembe véve, ebben az évben is online keretek között zajlik majd a konferencia, december 3-4 között. Az élő közvetítéses, többnyelvű előadássorozatot a Kommunikációs Napok Facebook-oldalán követhetik majd az érdeklődők.