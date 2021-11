Tárgyalóasztalhoz ült a PNL, a PSD és az RMDSZ. Jövő hétre új kormányt kell alakítani

A hétvégén zajlanak a kormányalakítási tárgyalások a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ között - közölte Florin Cîţu szombaton, a PNL bukaresti székházánál.



A PNL elnöke elárulta, hogy szombaton elsősorban a kormányprogram pénzügyi, munkaügyi, igazságügyi, gazdasági és egészségügyi fejezetéről egyeztetnek a felek, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a kormányprogramot a nap folyamán véglegesítik és később rátérhetnek a koalíciós megállapodásra, a minisztériumok elosztására és a miniszterelnök személyére. Utóbbi kapcsán Cîţu nem kívánt válaszolni arra, hogy végül melyik párt jelöltje kap majd kormányalakítási megbízást.A kormányprogram szempontjából azonban már több érdekesség elhangzott, például, hogy szóba jöhet

a közalkalmazotti bérek emelése is

, de csak akkor, ha ez az intézkedés a közigazgatás reformjával párosul. Hogy ez a reform a közalkalmazottak csökkentésével járna-e, a PNL elnöke határozottan kijelentette, hogy nem erről van szó, hanem a fizetéseket a teljesítmény közvetlen összefüggéséhez kell illeszteni.„A bérnövekedést a teljesítményhez kell kötni” - hangsúlyozta.Cîţu ugyanakkor kitért a PSD programjának fontos elemére is. A 11%-os nyugdíjemeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogyha ez egy előre meghatározott, stabil terv alapján fog megtörténni, akkor „lehet róla szó”, ámbár hozzátette, hogy Romániának az országos helyreállítási tervben vannak bizonyos kötelezettségvállalásai, amelyek határt szabnak a nyugdíjak, a gyerekpénz és a minimálbér növelésének.„Ehhez a kialkudott menetrendhez ragaszkodnunk kell. (...) A nemzetközi hitelminősítők világosan tudtunkra adták, hogy éppen azért javították az adósbesorolásunk kilátásait negatívról stabilra, mert ezt a menetrendet betartottuk. Ha ettől eltérünk, (...) akkor minden a levegőbe repülhet” – mondta.A PNL elnöke szombati sajtótájékoztatóján megerősítette azt is, hogy az alakuló kormányban „az RMDSZ a csapat része”, a Szövetség politikusai is részt vesznek a kormányalakítási tárgyalásokon.