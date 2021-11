Több mint 1100 oktatási intézményben egyetlen beoltott alkalmazott sincs

Ígéretének eleget téve, az oktatási minisztérium szombaton publikussá tette azt a listát, amelyben az ország összes iskoláját és óvodáját feltüntetik, mellettük pedig a beoltott munkaközösség arányát is.



Mint már péntek este is bejelentették , hétfőn az iskolákhoz tartozó tanintézetekben jövő héttől jelenléti oktatás kezdődhet, ha az illető tanintézetben a munkaközösség legalább 60%-a be van oltva, akkor is, ha a teljes intézmény nem teljesíti ezt a feltételt. Ez azt jelenti, hogyha egy intézmény több struktúrából (több épületből, több iskolából) áll, akkor a személyzet átoltottságát külön vegyék figyelembe.Ennek az újításnak megfelelően az oktatási minisztérium egy teljesen új adatbázist készített, ahonnan kiderült: több mint 1100 intézményben egyetlen egy alkalmazott sincs beoltva.A jó hír az, hogy valamivel magasabb az aránya azoknak a tanintézményeknek, ahol 100%-os az immunizálási arány, szám szerint 2 300 darab.A lényeg a lényegben, hogy az apró módosítással immár országszerte a tanintézmények 71,8%-ban indulhat a jelenléti oktatás A teljes listát IDE KATTINTVA lehet végignézni.