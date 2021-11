Inkább otthon a szüleik teszteljék a gyerekeket, vélik a tanügyi szakszervezetek

A tanintézetek helyett a családban kell tesztelni gyerekeket, különben fertőzési gócokká válhatnak a közoktatási intézmények, a legtöbb pedagógus pedig amúgy is elutasítja a szűrés elvégését - véli a két legnagyobb tanügyi szakszervezeti szövetség.



A FSLI és a FSE szombati közös közleményében arra a kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül a diákok iskolai nyáltesztes szűrésérről készült útmutatót, amely szerint a tesztelést az osztályteremben kell elvégezniük az egészségügyi alkalmazottaknak vagy az ezzel megbízott tanszemélyzetnek, az órák elkezdése előtt.A szakszervezetek úgy vélik, hogy ez az időigényes eljárás megbénítaná a tanítást, és fertőzési gócokká változtatná a közoktatási intézményeket. Szerintük a tesztelést könnyen elvégezhetik otthon a szülők, és így megakadályozható az is, hogy a fertőzött gyerekek terjesszék a vírust az óvodában vagy az iskolában. Közleményükben emlékeztetnek arra, hogy a diákok otthoni tesztelését javasolják az orvosok is.A szakszervezetek ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a pedagógusok többsége elutasítja a szűrés elvégzését, és nem is kötelezhetők arra, hogy ezt megtegyék. Ha pedig a kormány ragaszkodik az iskolai teszteléshez, akkor ezt a feladatot csakis egészségügyi alkalmazottakra bízhatja, mert megfelelő védőfelszerelés hiányában a tanügyi személyzet ki lesz téve a fertőzés veszélyének.Állásfoglalásukban a szakszervezetek emlékeztetnek arra is, hogy az egészségügyi minisztérium útmutatója szerint a nyáltesztes szűrés napján a gyerekek nem reggelizhetnek. 'Az előírás betartása azt jelenti, hogy a gyerekek étlen-szomjan mennek iskolába. Kíváncsiak vagyunk, hány szülő engedi majd ilyen körülmények között iskolába a gyerekét' - olvasható a közleményükben. Alexandra_Koch képe a Pixabay -en.