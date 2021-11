Január elsejétől nő a nyugdíj és a gyerekpénz - állapodott meg a PNL és a PSD

Több miniszterelnök-jelöltet is fog javasolni a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) az államfőnek - számolt be Florin Cîţu a két alakulat kormányalakítási tárgyalásainak vasárnapi fordulója után.



A parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a PNL elnöke nem említett neveket, és nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy szerepel-e a majd a kormányfői tisztségre javasolt személyek között. Florin Cîţu elmondta, nem tudni még, hogy mikor konzultálnak a PNL és a PSD vezetői az államfővel a miniszterelnök-jelöltekről, de szeretné, ha a találkozót legkésőbb hétfőn megtartanák. Közölte, hogy a vasárnapi megállapodásuk szerint hétfőn véglegesítik a kormányprogramot, utána térnek rá a koalíciós megállapodás kidolgozására.A politikus beszámolója szerint

vasárnap megállapodás született a felek között a nyugdíjak és a gyerekpénz január elsejei emeléséről.

A nyugdíjemelés mértéke vélhetően meghaladja majd a 7 százalékot, de a pontos arányt csak a későbbiekben, a szükséges költségvetési kiadások ismeretében határozzák meg. A gyerekpénz a hatályos törvény által előírt módon nő, "apró módosításokkal" - sorolta Florin Cîţu.Az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség felszámolásáról elmondta: a PSD is olyan megoldást támogat, amelyik tiszteletben tartja az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus ajánlásait. "Az egységes adókulcs pedig marad" - zárta sajtónyilatkozatát a PNL elnöke.A PSD elnöke,a kormányalakítási tárgyalások vasárnapi fordulója után az újságíróknak azt mondta: két megoldás javasolnak majd az államfőnek. Az egyik szerint a kormányfői tisztséget a két pártelnök felváltva fogja betölteni, a másik szerint a két párt javasol egy közös miniszterelnök-jelöltet. "Lássuk, hogy melyik variánst választja az államfő" - mondta a politikus.

Folytatódott a csörte a gazdagadóról Cîţu és Ciolacu között



A PNL-elnök szerint ha a PSD valóban jó elképzelésnek tartotta volna, már bevezette volna kormányzása idején a nagy vagyonokra kivetett szolidaritási adót. Florin Cîţu emlékeztetett arra, hogy a szolidaritási adó bevezetése szerepelt a Grindeanu- és a Tudose-kabinet programjában is, mégsem vezették be, mint ahogy nem lett semmi az úgynevezett családi jövedelemadóból sem.

Az ügyvezető kormányfő hangsúlyozta, szerinte a román gazdaságpolitikának nem korlátoznia, hanem bátorítania kell a tőkefelhalmozást.

Florin Cîţu kitért arra, hogy jelenleg a hazai önkormányzatok közel felének még a bérek kifizetésére elegendő saját jövedelme sincs. Arra biztatta az anyagi gondokkal küszködő helyhatóságokat, hogy ne a kormányhoz forduljanak támogatásért, hanem növeljék a helyi adókat, mert erre a törvény lehetőséget ad. Hozzátette, hogy a PNL több polgármestere már meg is tette ezt a lépést.A politikus hangsúlyozta azt is, hogy nem növelhetők "hevenyészett módon" a nyugdíjak és a közalkalmazotti fizetések Romániában, mert ez veszélyeztetné a gazdaság stabilitását. Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi kormány már megemelte a minimálbért, és emelni készül a gyermeknevelési pótlékot és a nyugdíjakat is. Ez azonban csak azért lehetséges, mert nőttek a költségvetés bevételei.A PSD továbbra is támogatja a nagy vagyonokra kivetett szolidaritási adót - közölte PNL-vel folytatott vasárnapi tárgyalások után Ciolacu. A PSD elnöke a parlamentben a sajtónak elmondta, szeretnék, hogy az új adó már a jövő évi költségvetés törvényének tervezetébe bekerüljön, és decemberben vitassa meg a parlament. Hangsúlyozta, hogy

a szolidaritási adó nem érintené a középosztályhoz tartozó személyek jövedelmét.

Ciolacu tájékoztatása szerint a luxuscikkek és a rendkívül nagy jövedelmek után kellene majd szolidaritási adót fizetni. Emlékeztetett arra, hogy a törvény szerint a luxuscikkek a jövedékiadó-köteles termékek, de a PSD nem sorolná ide a személygépkocsikat vagy az ingatlanokat. "Léteznek Romániában rendkívül nagy jövedelmek. Mondok egy példát: ha valaki egymillió eurónál többet keres, természetes, hogy fizessen szolidaritási adót. Ez így történik mindenütt a világon" - jelentett ki.

A politikus azzal érvelt, hogy nagyon nagy a szakadék a szegények és a gazdagok közt a romániai társadalomban.

Ráadásul a szolidaritási adó nem lenne túlságosan nagy, mindössze akkora összeg, "aminek kifizetését bizonyos személyek megengedhetik maguknak" - magyarázta. Ciolacu hangsúlyozta, hogy az PSD-nek nem áll szándékában módosítani a jelenlegi adórendszeren, de vitát szeretne 2022-ben a családi adó bevezetésről, amit szintén alkalmaznak már több európai országban.