Tömegbaleset Maros megyében: 20 gépkocsi ütközött össze Kerelőszentpálnál hétfő reggel

Húsz gépkocsi ütközött össze hétfő reggel a 15-ös országúton, a Maros megyei Kerelőszentpál (Sânpaul) településen. Súlyos sérültekről nem érkezett jelentés, tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.



Bár 20 gépkocsi érintett, a baleset nem súlyos. Egy személyt pánikrohammal szállított kórházba a SMURD. A forgalmat lezárták, számolt be a katasztrófavédelem.A brassói területi út- és hídügyi igazgatóság képviselői szerint a környéken hétfő hajnalban 5 és 6 óra között csúszásgátló anyaggal szórták fel az úttestet.A Maros megyei rendőrség közleménye szerint a baleset reggel fél 7 körül, egy vasúti átjárónál következett be Kerelőszentpálon, a Marosvásárhely irányába tartó gépkocsik egymásnak koccantak a csúszós úton. A helyszínen zajlik a vizsgálat, a rendőrök mindegyik sofőrt alkoholtesztnek vetik alá. A forgalmat az A3-as autópálya Nyárádtő - Marosogra szakaszára terelték át.A brassói területi út- és hídügyi igazgatóság képviselői szerint a környéken hétfő hajnalban két alkalommal is csúszásgátló anyaggal szórták fel az úttestet.Sűrű köd volt azon a szakaszon, ahol a baleset történt, a látótávolság 50 méter alá csökkent. Az illető szakaszon előbb hajnali 4 óra körül, majd a köd leszállta után is felszórták az utat - nyilatkozta Elekes Róbert, az út- és hídügyi igazgatóság képviselője.