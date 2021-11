Visszaszolgáltatták a református egyháznak a nagyenyedi Bethlen-kastélyt

Újra az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába kerül a nagyenyedi vár részét képező Bethlen-kastély. A restitúciós bizottság a visszaigénylés után tizenöt évvel döntött az egyházkerület javára - írja a reformatus.ro.



Anagyenyedi vár északi falánál álló Történeti Múzeum fejedelmi kastély volt egykor, majd a kollégium tulajdonába került, és az intézmény használta. Az ingatlant 1948-ban államosították, utána alakították történelmi múzeummá. Egy 2012-ben indított tatarozással kívül nagyrészt felújították, belül viszont nem haladtak a munkálatok, így azóta nem működhetett benne a múzeum.püspök a kastély visszaszolgáltatásával kapcsolatban elmondta: „Örülünk a döntésnek, hiszen így egységes lesz a város központjában ez a mag, ahol a történelmi épületek, református templom, valamint a kollégium és a hozzá tartozó épületek vonzóvá teszik a települést a látogatók számára is. Szeretnénk ezt az épületet is lehetőségeink szerint felújítani, rendbe tenni, ahogyan a többi ingatlant is.”A püspök hozzátette, a nagyenyedi városvezetéssel eddig sikeresen tudott együttműködni az egyházkerület, hiszen az önkormányzat is fontosnak tartja az épületek rendbetételét, hasznosítását, és azt is elismeri, hogy a jogos tulajdonosokat illetik az ingatlanok. Az egyházkerület régóta nem kapott vissza jelentősebb épületet, így a Bethlen-kastély restitúciója pozitív előrelépés az utóbbi évek stagnálásában.A határozat szerint az egyházkerületnek tulajdonosként köteles tíz évre megőriznie az épület rendeltetését, tehát továbbra is múzeumot működtetni az ingatlanban., Nagyenyed alpolgármestere örömét fejezte ki a visszaszolgáltatással kapcsolatban, az önkormányzat jó szándékát pedig az is kifejezi, hogy a határozat kiadásakor ígéretet tettek, hogy nem fellebbezik a döntést. Lőrincz Helga hozzátette: az egyházkerülettel együtt terveznék a jövőt, szeretnének értékes történelmi múzeumot működtetni a városban. (reformatus.ro, hírszerk.)Fotó: Kiss Gábor/reformatus.ro