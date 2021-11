Ismét a TVR igazgatótanácsának tagja lett Nagy-Debreczeni Hajnalka

Kinevezte hétfőn a parlament a román közszolgálati televíziótársaság (SRTv) és a román közszolgálati rádiótársaság (SRR) igazgatótanácsának tagjait.



A jelöltlistákat titkos, golyós szavazással választották meg, 380 támogató és 14 ellenszavazattal.A SRTv igazgatótanácsát a következők alkotják:és(a PSD jelöltje),és(PNL),(USR),(RMDSZ),(AUR),(az Államelnöki Hivatal jelöltje),(a kormány jelöltje),és(az alkalmazottak jelöltjei),(a nemzeti kisebbségek képviseletében).A SRR igazgatótanácsába a következők kerültek be:és(PSD),és(PNL),(USR),(RMDSZ),(Államelnöki Hivatal),(kormány),és(alkalmazottak),(kisebbségek),(AUR).Az igazgatótanácsi tagokat 4 évre nevezik ki.Nagy-Debreczeni Hajnalka esetében még 2019-ben összeférhetetlenséget állapított meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) , közleményük szerint a SRTv igazgatótanácsi tagjaként egyidejűleg két gazdasági társaság ügyvezetője is volt, megsértve ezzel az összeférhetetlenségi törvényt. Nagy-Debreczeni a döntést megfellebbezte, és a per információink szerint azóta sem zárult le. Nagy-Debreczeni Hajnalka 2019-ben az ANI összeférhetetlenségi vádját egyébként azzal próbálta cáfolni, hogy a szóban forgó két gazdasági társaság közül az egyik inaktív volt, a másiknak pedig a fő tevékenysége nem a médiához kapcsolható.UgyanakkorRMDSZ-szövetségi elnök volt sajtótanácsosa már évek óta és jelenleg is a médiakiadással is foglalkozó Progress Alapítvány elnöke (lásd legfrissebb érdeknyilatkozatát , valamint a 2021-es és a 2020-as vagyonnyilatkozatát ). Debreczeni 2014 óta tölti be a köztelevízió adminisztrációs tanácsának RMDSZ-es képviselői tisztségét, előtte férje, Nagy Zoltán Levente volt az RMDSZ megbízottja.