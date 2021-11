A holokausztról szóló tantárgy kerül be a középiskolai tantervbe

A szenátus plénuma döntőházként megszavazta azt az RMDSZ által is kezdeményezett törvénytervezetet, amely bevezetné a zsidók történelmét és a holokausztot tanulmányozó tantárgyat a közép- és szakoktatási kerettantervbe. „Prioritásként kell kezelnünk minden olyan intézkedést, amely azokat az európai értékeket és elveket erősíti a román társadalomban, amelyek fontos lépést jelenthetnek az antiszemitizmus elleni küzdelemben. A zsidók történelme tantárgy bevezetése az oktatásba egy hosszútávú, konkrét módszer az előítéletesség visszaszorítására és a tolerancia előmozdítására” – nyilatkozta Turos Lóránd, Szatmár megyei szenátor, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.



Az RMDSZ által is kezdeményezett törvénytervezet értelmében a közép- és szakoktatási kerettantervbe a zsidók történelmét és a holokausztot tanulmányozó tantárgyat vezetnek be., Maros megyei szenátor, a szenátusi tanügyi bizottságának alelnöke a plénumi felszólalásán elmondta: „A jelen intézkedés több mint egy egyszerű tantárgy bevezetése az iskolai kerettantervbe, erkölcsi fejlődésünk, közösségi lelkiismeretünk története, tükre. A világjárvány okozta válság pillanataiban is tapasztaljuk, hogy kellő tudás és felvilágosítás hiányában a társadalom félelemmel és bizonytalansággal reagál, ez pedig gyakran okoz feszültséget és káoszt. Célunk, hogy a ma kimondott igennel nemet mondjunk a félelemből és tudatlanságból táplálkozó manipulációra, ordas eszmékre. Remélem, hogy ez a határozat csak egy lépés lesz afelé, hogy felhívjuk a figyelmet a különböző nemzeti kisebbségek vagy a többségi csoportok szenvedéseire, érzékenységére.”A törvénytervezetet a szenátus végsőházként szavazta, az államelnöki kihirdetést követően léphet hatályba. Peter Tóth képe a Pixabay -en.