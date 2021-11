Hamarosan Romániában is kezdődhet az 5-11 évesek Covid-19 elleni immunizálása

A koronavírus elleni oltáshoz nélkülözhetetlen termékkategóriát hagyott jóvá kedden az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU).



Az EpiPen150Junior nevű, adrenalinnal előre feltöltött autoinjektor az 5-11 éves gyerekek Covid-19 elleni biztonságos beoltásához szükséges.A CNSU közlése szerint a termék jóváhagyására azért volt szükség, mert az Európai Gyógyszerügynökség már az 5-12 éves korosztály immunizálásához szükséges vakcinák jóváhagyásán dolgozik, az EpiPen150Junior tollak pedig elengedhetetlenek ennek a korosztálynak a biztonságos beoltásához.A CNSU javaslata szerint a termék beszerzésének költségét a kormány tartalékalapjából fedezik.Ezzel összefüggésben keddi sajtótájékoztatóján, a koronavírus elleni országos oltáskampányt koordináló bizottság elnöke elmondta,

az Európai Gyógyszerügynökség várhatóan már november második felében, 25-e körül jóváhagyja az 5-11 éves korosztály beoltását

a BioNTech/Pfizer vakcinájával, a Moderna oltóanyagának jóváhagyása pedig december közepén esedékes.Az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben már oltják az 5 és 11 év közötti korosztályhoz tartozó gyerekeket – emlékeztetett a katonaorvos.A romániai hivatalos oltásról tájékoztató közösségi média oldal jelezte, hogy Amerikában már több mint 900 ezer 5-11 év közötti gyerek kapta meg az oltást:Gheorghiţă a sajtótájékoztatón elmondta, elkezdték a gyerekek beoltásának logisztikai előkészüleit. Oltópontokat hoznak létre a gyerekkórházakban, de a jelenleg működő oltásközpontokban is nyitnak külön oltópontokat számukra, és a kampányhoz csatlakozott háziorvosok rendelőjében is megkaphatják majd az oltást a kicsik.Az online oltásplatformot is módosítani fogják úgy, hogy a felnőttek előrejegyzést kérhessenek az 5 és 11 év közötti gyerekük beoltására – sorolta a CNCAV elnöke.