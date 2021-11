Gheorghiţă: az oltási csalások nem csak az emberek egészségére károsak, de Románia nemzetközi hírére is

Az hamis oltási igazolványok Románia és az egészségügyi rendszer hitelét rontják – jelentette ki kedden a Covid-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke.



Sajtótájékoztatójánelmondta, mélységesen aggasztónak tartja a „mosdókagylóba öntött oltóanyagok” jelenségét, amelynek lényege, hogy egyesek számára a vakcina beadása nélkül állítanak ki oltási igazolást.„Nemcsak aggaszt, hanem el is keserít ez a jelenség, szégyenteljes azokra az egészségügyi dolgozókra nézve, akik ilyesmit cselekednek vagy elősegítenek” – mondta a katonaorvos, aki szerint a színlelt immunizálások gyakorlata az egészségügyi veszélyeztetésen túl Románia és az ország egészségügyi rendszerének hitelét is veszélyezteti.Gheorghiţă hangsúlyozta, hogy a lakosság beoltásának stratégiáját a kormány mellett a Legfelsőbb Védelmi Tanács is jóváhagyta.„Romániában tehát az immunizálás nemzetbiztonsági ügy. Aki ezt még mindig nem fogta fel, azzal nagy gondok vannak. Meg kell értenünk, hogy nem játszhatunk olyan dolgokkal, amelyek súlyosan károsítják az emberek egészségét és Románia nemzetközi megítélését” – szögezte le az ezredes.