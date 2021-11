Șoșoacă olyan törvényt szeretne, amivel börtönnel büntetné a „románellenes” megnyilvánulásokat

Kedden vitatja a képviselőház Diana Șoșoacă független szenátor törvényjavaslatát, amely szerint a „románellenességet” akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is lehetne szankcionálni. A törvényjavaslatot korábban a szenátus elutasította így került a képviselőházhoz, amely döntőház a kérdésben – írja a Digi24.



Șoșoacă kezdeményezése szerint azok a személyek, akik- a nyilvánosság előtt bármilyen formában románellenes doktrínákat terjesztenek, 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel kellene szembenézzenek;- románellenes híreket és információkat terjesztenek, akár 5 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak;- románellenes szimbólumok gyártanak, eladnak, terjesztenek – valamint ilyen jellegű szimbólumokat birtokolnak – szintén 3 hónap és 3 év közötti börtönbüntetés elébe néznének;- ha szervezeti szinten működtetnek románellenes megmozdulásokat, tevékenységeket,3 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel számolhatnak.Șoșoacă szerint a románellenesség súlyos formában olyan erőszakos cselekedeteket von majd maga után, amelyek sértik az alkotmányos rendet és a nemzetbiztonságot: így határozottan fel kell lépni ellene.Másrészt szerinte egy ilyen törvénnyel fel lehetne lépni a hátrányos megkülönböztetés és szidalmazás ellen, amely külföldön és belföldön egyaránt éri a románokat: amelyet a külföldről érkező látogatók, de még inkább a hazai kisebbségek, sőt azok a románok gyakorolnak, akikből hiányzik 'bármilyen civilizációs norma', valamint 'Románia és a román állampolgárok tisztelete".A Digi24 megjegyzi, hogy nem ez az első ilyen jellegű törvényjavaslat: 2018-ban több párt képviselői – PMP, PNL, PSD, USR – nyújtottak be a románellenességet büntetendővé tévő tervezetet (az URS-s képviselők később visszavonták támogatásukat). Amint Șoșoacă javaslatát, ezt a korábbit is visszautasította a szenátus, és szintén a képviselőházban vár a sorsára.