Gheorghiţă: megbeszélést tartunk az oltáskampányról a roma közösségek vezetőivel is

A roma közösségek képviselőivel is megbeszélést fog a tartani a következő időszakban a koronavírus elleni oltáskampányról – közölte kedden az országos kampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke.



A Victoria palotában tartott sajtótájékoztatójánelmondta, a roma közösségek megyei képviselőivel tervezett online találkozóin részt vesz majd az Országos Roma Ügynökség elnöke is. „Reméljük, hogy minden olyan információt meg tudunk adni a közösségnek ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon hozni az oltásról. A világjárványról és a védőoltásról szóló összes információt a lehető legközérthetőbb módon szeretnénk bemutatni” – számolt be a katonaorvos.Nyomatékosította ugyanakkor, hogy a közösségi vezetőknek és az önkormányzatnak köszönhetően vannak már olyan roma közösségek, amelyekben nagyon magas az átoltottság.A katonaorvos úgy véli, hogy ha közérthető módon elmagyarázzák a védőoltás mibenlétét, hasznát és fontosságát, eloszlathatják az emberek vakcinákkal kapcsolatos félelmét.Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy az országos tájékoztatási kampányba bevonták az üzleti szférát is. A „Hozzám hasonló emberek” elnevezésű tájékoztató karaván múlt héten Dolj megyében járt, most következik Argeş és Olt megye, majd a többi megye is.