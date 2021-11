Ciolacu: már eldöntötte a PSD, hogy támogatja a rotációs kormányt

Elnöke szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) már eldöntötte, hogy támogatja a rotációs kormányra vonatkozó javaslatot.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójának keddi tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatójánelmondta, támogatják, hogy a koalíciós partnerek egymást váltva adják a miniszterelnököt. Hozzátette, pártja arra vár, hogy a PNL is döntsön erről a javaslatról. Ha pedig a liberálisok is meghozzák a döntésüket, akkor tárgyalni fognak a további lépésekről.„Mindenesetre úgy vélem, hogy koalíciós tárgyalásokon elsődlegesen a pártok parlamenti súlyát kell figyelembe venni... A PSD kész minden tárgyalási lehetőséget kimeríteni annak érdekében, hogy kilendüljünk a holtpontról” – jelentett ki a politikus.Arra a kérdésre, miszerint rotációs kormány esetén a PNL kapja-e meg elsőként a miniszterelnöki tisztséget, Marcel Ciolacu azt válaszolta: a liberálisoknak előbb el kell fogadniuk a „vetésforgóról” szóló javaslatot.Ugyanakkor hangsúlyozta: nem változtatott azon az álláspontján, miszerint nem tudja elfogadni miniszterelnöknek, a PNL elnökét.A PSD elnöke kijelentette: továbbra is bízik abban, hogy a hét végéig sikerül beiktatni a kormányt.