Romániában 7,5 millió személyt immunizáltak eddig, az utóbbi egy hónapban közel 1,5 millióan kapták meg az első oltást

Október 18. és november 14. között 1.485.000 személy kapta meg a koronavírus elleni oltás első dózisát – tájékoztatott keddi sajtóértekezletén az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke.



Valeriu Gheorghiţă elmondta, november 8-a és 14-e között 175.647 személy oltatta be magát, 38 százalékkal kevesebb, mint az előző héten, amikor 283.967 személy kapott vakcinát. Az elmúlt héten immunizáltaknak csupán a 22,5 százaléka 60 év fölötti személy.A katonaorvos szerint eddig 1.198.000-en kapták meg a harmadik (emlékeztető) adagot, azaz a teljeskörűen beoltottak 17,5 százaléka. Ez a szám ugyanakkor az emlékeztető oltásra ez idáig jogosultak közel 44 százalékát jelenti, figyelembe véve, hogy a harmadik dózis beadását a második adag után legalább hat hónappal javasolják a szakemberek.arról is beszámolt, hogy jelenleg 760 oltási központ működik országszerte, összesen 1124 oltóponttal. Ezekből 819-ben a Pfizer/BioNTech, 155-ben a Johnson&Johnson, 118-ban Moderna és 32-ben az AstraZeneca vakcinájával oltanak. Az iskolákban 50 aktív oltóközpont működik.Az elmúlt 24 órában 98.411 személy kapta meg Romániában a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját – derül ki a koronavírus elleni oltásikampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) kedden ismertetett adataiból.A tájékoztatás szerint 23.368 személynek az első, 50.576-nak a második, 24.467-nek a harmadik dózist adták be.Ezzel 13.974.270-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 7.511.621 személyt immunizáltak, közülük 6.959.077-et teljeskörűen beoltottak, 1.222.622-en pedig a harmadik dózist is megkapták.Az elmúlt 24 órában 48 mellékhatást regisztráltak a vakcina beadását követően, 11 helyi, 37 általános jellegű volt.Az oltáskampány kezdetétől összesen 19.092 esetben jegyeztek mellékhatást a koronavírus elleni vakcina beadása után, ezek közül 2057 lokális, 17.035 általános jellegű volt.