Kelemen Hunor: ezen a héten már nem iktatják be a kormányt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ keddi tárgyalásai után Kelemen Hunor azt nyilatkozta a sajtónak, hogy ezen a héten már biztos nem iktatják be a kormányt.



A szövetségi elnök szerint erre azért nincs lehetőség, mert csak kedd este dől el, hogy a PNL támogatja-e a rotációs kormányra vonatkozó javaslatot. Ha igen, akkor meg kell egyeznie a PSD-vel abban, hogy melyik párt jelöltje kapjon elsőként kormányalakítási megbízást. Ha pedig ebben is megegyeztek, akkor a kormányfőjelölt személyéről is meg kell állapodniuk – sorolta a teendőket Kelemen Hunor.„Szerintem a pártelnökök valamelyikének kell betöltenie a miniszterelnöki tisztséget, másképp a koalíció nem működőképes. (...) Ha mindhárom pártelnök a kormány tagja, akkor a kormányon belül politikai döntéseket is lehet hozni, és mi ezt támogatjuk” – fogalmazott ki az RMDSZ elnöke.Arra a kérdésre, hogy a kormányprogram kitér-e majd a többgyermekes családoknak nyújtott adókedvezményekre, Kelemen Hunor kijelentette: a keddi tárgyalásokon is elmondta a koalíciós partnereknek, hogy a jelenlegi rendszertől eltérő megoldást kell találni a gyermekvállalási kedv növelésére. Szerinte a gyermeknevelési pótlék növelése nem vezet eredményre, ezért újra kell gondolni a családtámogatási politikát.Az RMDSZ elnöke szerint a családok adókedvezmények révén történő támogatása a járható út. „Az nem old meg semmit, ha csak a két évesnél kisebb gyermekeket nevelő családokat támogatjuk. Akkor is kell támogatni a családot, ha a gyerek már 3, 4 vagy öt éves lesz. A támogatásnak pedig a gyerekek számának arányában kell növekednie” – fejtette ki Kelemen Hunor.A politikus hozzátette, parázs viták voltak a kormányprogramról szóló tárgyalásokon arról, hogyan lehet a leghatékonyabban bátorítani a gyerekvállalást. „Ez nem azt jelenti, hogy megszüntetnénk a gyereknevelési pótlékot. De kell találnunk egy alternatívát a jövedelemmel rendelkező családok támogatására” – magyarázta.