PNL: az oltatlanok fizessék ki a kezelési költségeiket, ha koronavírussal kórházba kerülnek

Az ötletet Nelu Tătaru volt egészségügyi minisztertől származik, és ha bevezetnék, azt jelentené, hogy a pácienseknek mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk. Átlagosan 17 000 eurót kellene kifizetniük 10 napi kórházi kezelésért. Az ex-tárcavezető az indítványát a képviselőház Egészségügyi Bizottságának ülésén jelentette be, melynek elnöki posztját tölti be.



A szociáldemokraták egyelőre hevesen ellenzik az ötletet, az USR néhány tagja viszont támogatja az indítványt. - tudósít az antena3.ro. "Támogatok valamiféle méltányosságot az egészségügyi rendszerben, és ezt következetesen képviselem a világjárvány kezdete óta. Ha valaki visszautasít egy olyan kezelést, amelyet a román állam már kifizetett, azaz a vakcinát, akkor miért venné át a kórházban egy olyan krónikus beteg helyét, aki nem tudja elkerülni ezt a betegséget?" - tette fel a kérdést az USR-sBár a módosítást Nelu Tătaru volt PNL-s egészségügyi miniszter indítványozta,PNL-elnök elmondta: még nem született egyértelmű döntés az ügyben, egyelőre tárgyalnak., a PSD egészségügyi szakértője viszont nem ért egyet Tătaru javaslatával, mint mondta: ez az elhalálozások számának növekedéséhez vezetne."Nyilvánvalóan nem értettünk egyet, és azt hiszem, a vitapartnereink is megértették, hogy a be nem oltottak egészségügyi szolgáltatásainak kifizettetése kizárt. Orvosi szempontból is kizárt, súlyosbítaná a fertőzöttek késői kórházi megjelenéséből eredő problémákat, és mi azt szeretnénk, ha a betegek minél hamarabb jelentkeznének a kórházban, és ez (a PNL javaslata - a szerk. megj.) akadályozná őket ebben" - mondta Rafila.

Mennyibe kerülne az ellátás?

A News Hour with CNN munkatársainak számításai szerint egy napi kórházi kezelés az aneszteziológiai és intenzív osztályon 7500 lejbe kerül.Egy hatnapos Remdesivir kúra további 10 080 lej.A kezelés végére tehát a költség több mint 85.000 ezer lejre, azaz 17.000 euróra rúgna.