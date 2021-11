Kelemen Hunor egyetért azzal, hogy az oltatlanok tesztelését maximum 30 napig fizesse az állam

Elfogadható kompromisszumnak tartja az RMDSZ, hogy az oltatlan alkalmazottak tesztelését legtöbb 30 napig az állam fizesse - jelentette ki kedd este Kelemen Hunor.



A szövetségi elnököt az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvényről kérdezték a B1 TV-ben. A jogszabályt a szenátus elfogadta már, jelenleg a képviselőház egészségügyi bizottsága tárgyalja.Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy az oltás és az oltatlan koronavírusos betegek kórházi kezelése is ingyenes, és nem lehet elvárni az államtól, hogy mindent fizessen.'Ez nem működik. Magam is elleneztem, hogy az oltást és a kórházi kezelést ingyenesen biztosító állam fizesse az alkalmazottak tesztelési költségeit is. Elfogadható egy 30-40 napos kompromisszum, amely idő alatt az oltás mindkét adagja beadható. De ennél többet nem tudok elfogadni, mert kimerítené a költségvetési forrásokat' - részletezte az RMDSZ elnöke.Elmondta azt is, hogy az alkalmazottak ingyenes tesztelése a körvonalazódó koalíció pártjainak keddi tárgyalásain is napirendre került, és felmerült egy javaslat, amit szakemberek segítségével dolgoznak ki.Kelemen Hunor figyelmeztetett arra, hogy Romániának a koronavírus-járvány esetleges negyedik hullámára is fel kell készülnie, ezért lenne fontos, hogy jó megoldást találjon a parlament a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésére.'Hangsúlyozom, hogy jó megoldást, nem kompromisszumos megoldást. A kompromisszum a hazai törvényhozói >>hagyományok<< szerint azt jelenti, hogy marad három kiskapu a törvényben, amelyekkel elkerülhető az alkalmazása. Én ezzel nem tudok egyetérteni' - jelentette ki az RMDSZ elnöke.A képviselőház egészségügyi szakbizottságának elnöke,kedden közölte: a Nemzeti Liberális Párt támogatja, hogy az állam 30 napig fizesse az oltatlan alkalmazottak tesztelési költségeit.