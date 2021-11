Öt gyanúsítottat, köztük két ápolónőt vett őrizetbe a rendőrség a Szatmár megyei határátkelőnél kiállított hamis oltási igazolványok ügyében

Két ápolónőt és két regisztrálót vettek őrizetbe a hatóságok, akik a gyanú szerint a Szatmár megyei Pete falunál levő határátkelőnél létesített oltóközpontban hamis oltási igazolásokat állítottak ki. Egy másik személyt szintén őrizetbe vettek, neki hivatalosan nem volt köze az oltási központban folyó tevékenységhez - ő volt a közvetítő.



A hamis oltási okmányokért 250 és 300 euró közötti összegeket kértek a feltételezett csalók.A hatóságok szerint a "kliensek" egy része megjelent ugyan az oltóközpontban, de nem vette be a vakcinát, viszont olyanok is akadtak, akik meg sem jelentek, mindössze fotókat küldtek az igazolványaikról.A szerdai házkutatások során összesen 127 000 euró, 75 000 lej és 1000 font értékben találtak pénzt a gyanúsítottaknál, illetve a szóban forgó oltási központban. Amint arról beszámoltunk , 13 Szatmár és Bihar megyei helyszínen tartott házkutatást a DNA, mivel azt gyanítják, hogy egy szervezett csoport hamis oltási igazolásokat árult. Egyes értesülések szerint akár 2 ezer ilyen okmányt is kiadhattak az elmúlt hónapokban. (adevarul.ro, hírszerk.)