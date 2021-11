USR: a PSD-PNL-RMDSZ „toxikus szövetsége” meg akarja akadályozni az erdőmaffia felszámolását

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt állítja a Nemzeti Liberális Pártról (PNL), a Szociáldemokrata Pártról (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségről (RMDSZ), hogy szándékukban áll annak az USR által benyújtott tervezetnek az elutasítása, amely lehetővé tenné, hogy a csendőrök is megállítsák és ellenőrizhessék a farakományt szállító járműveket.



'Tegnap a szenátus jogi bizottságában a PSD-PNL-RMDSZ szövetség negatívan véleményezte az erdőmaffia ellen irányuló, az USR által benyújtott javaslatot. Ma a PNL szenátusi frakcióvezetője azt kérte, hogy vegyék fel a napirendre és utasítsák el a tervezetet' - állítja Facebook-bejegyzésében az USR.A törvénytervezetet az USR két képviselője,ésterjesztette a parlament elé. Ha életbe lépne, a jogszabály kötelezné a fát szállító járművek sofőrjeit, hogy csendőri felszólításra is megálljanak, még akkor is, ha rendőr nincs a csendőr mellett.Az USR indoklása szerint az illegális fakitermelés megfékezésére minden rendfenntartó szervre szükség van, nem elegendő az erdészeti felügyelőség és a rendőrség. A tervezet lehetővé tenné, hogy a csendőrök is ellenőrizhessék a faszállítmány eredetét, az árukísérő okmányokat, a sofőr és az esetleges utasok személyazonosságát, ha felmerül a törvényszegés gyanúja. 'Azt látjuk, hogy a PSD-PNL-RMDSZ továbbra is a fatolvajokat védi' - olvasható a bejegyzésben.A tervezet a Román Csendőrség működésére vonatkozó 2004/550-es törvényt, illetve a közszállításra vonatkozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet egészítené ki.A javaslatot június 30-án nyújtották be a törvényhozó testületnek. Akkor Adrian Giurgiu azzal érvelt a tervezet mellett, hogy Románia erdeiből kétszer annyi fát vágnak ki, mint amennyit legális úton értékesítenek. A falopás egyik leggyakoribb módszere, hogy egy teherautó több szállítmányt kivisz az erdőből ugyanazzal a, valójában csak egy szállítmányra érvényes menetlevéllel. Sem az erdészeti felügyelőségnek, sem a rendőrségnek nincs kapacitása minden farakományt szállító teherautót megállítani és ellenőrizni - hívta fel akkor a figyelmet a képviselő.