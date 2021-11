Bűnügyi eljárás indult Diana Șoșoacă szenátor ellen, mert olyan cirkuszt csinált egy oltóközpont előtt, hogy a páciensek elmenekültek

Az ügyet a főügyészség ügyészei visszautalták a szervezett bűnözés elleni igazgatóságnak, így most a DIICOT foglalkozik az esettel - erősítették meg igazságügyi források a G4Media-nak.



A gyanú szerintszeptember 8-án akadályozta a Răchiteni (Iași megye) községben található oltóközpont tevékenységét, amely egyébként a vörös forgatókönyv szerint működött. Aznap a Iasi Megyei Közegészségügyi Igazgatóság igazgatója,szerint senkit sem oltottak be a szóban forgó oltóponton.A központ ajtaját vakcinaellenes tüntetők egy csoportja állta el, Diana Șoșoacă szenátor vezetésével."Le a maszkkal! Le a maszkkal! Le a maszkkal! Börtönbe! A polgármestert börtönbe! Ne legyen oltás!" - skandálta Diana Șoșoaca a támogatóival. A szenátor élő Facebook-közvetítést is biztosított a községből, amelyről azt állítja, hogy a választókerületébe tartozik.orvos, aki a Răchiteni-i mobil csapatot vezette, azt mondja: féltette saját és csapata tagjainak életét. Popa szerint Diana Șoșoacăt meg kell állítani:"Mit éreztem? Féltettem a biztonságomat, a csapat biztonságát, és nagyon csalódott voltam, hogy nem tudtam elvégezni azt a munkát, amiért odamentem. Őszintén szólva, egy ponton az életemet féltettem. Ezért is mentem ki a ház elé, mert rángatták az ajtót, kiabáltak az ajtón át, és én kimentem, hogy beszéljek velük. Ráadásul találtam ott néhány embert, akik be akarták oltatni magukat, de nem tudtak bejutni az épületbe. Elfutottak vagy elkergették őket, nem tudom. Értesítettek minket, hogy a rendőrség ott lesz, de nem volt ott... A viselkedésük nagyon agresszív volt, mind verbálisan, mind fizikailag."