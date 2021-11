Elmaradt a PNL, a PSD és az RMDSZ szerda délutánra időzített egyeztetése, pedig nagyon sürgették

Mégsem került sor a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek képviselői közötti, eredetileg szerdán 16 órára meghirdetett egyeztetésre - értesült az Agerpres politikai forrásokból.



"Jelenleg senkit nem érdekel, hogy mit tárgyalnánk ott, mindenkit a miniszterelnök-jelölt személye foglalkoztat" - nyilatkozták.Pedig korábban, a Szociáldemokrata Párt első alelnöke még a kormányalakítási tárgyalások lezárását és egy politikai megállapodás megkötését sürgette. "Azt hiszem, itt az ideje, hogy a három parlamenti párttal és a kisebbségek képviselőivel a tárgyalások végéhez közeledjünk, lezárjuk a kormányprogrammal kapcsolatos egyezkedéseket és továbblépjünk a politikai tárgyalások szintjére" - vélekedett a politikus az egyeztetésről, amiből aztán nem lett semmi.Azt mondta, a kormányprogram néhány fejezete, többek közt a munkaügyi rész még tisztázásra vár, ugyanis a román állampolgárok életszínvonala számottevően romlott az utóbbi időszakban, és ez a tendencia előreláthatóan folytatódik. "Véleményünk szerint ilyen esetben az államnak közbe kell avatkoznia az állampolgárok megsegítése érdekében" - jelentette ki Grindeanu.Azt is elmondta, hogy a PSD nem szabott határidőt a PNL-vel és az RMDSZ-szel folytatott egyezkedések lezárása kérdésében. A PNL és a PSD pártideológiájának különbözőségei egyértelműen "ütközéseket" vonnak maguk után, ha a két alakulat szövetségre kíván lépni, de a legtöbb kérdésben már sikerült megállapodni - számolt be a politikus, reményét fejezve ki, hogy jövő héten sikerül teljes jogkörű kormányt alakítaniuk.Grindeanu úgy vélekedett, hogy a parlamenti helyek számát figyelembe véve a PSD-nek van elsőbbsége a miniszterelnök-jelölt nevesítésében, és ha sikerül koalíciót alakítani, annak egyetlen jelöltet kell javasolnia az államfőnek.

FRISSÍTÉS

: Sorin Grindeanu szerint a Nemzeti Liberális Párt küldötteinek programváltozása miatt maradt el a szerda délután 16 órára tervezett kormányalakítási megbeszélés "Ha jól értettem, programváltozás állt be a PNL-s kollégáinknál. Valószínűleg későbbi időpontra halasztják" - felelte a PSD első alelnöke az elmaradt egyeztetéssel kapcsolatban. Grindeanu megerősítette, hogy a PSD Marcel Ciolacut nevesíti a miniszterelnöki tisztségre.Arra a kérdésre, hogy pártja elfogadná-e, hogyügyvivő védelmi miniszter legyen a közös kormányfőjelölt, Grindeanu azt felelte, a PSD országos politikai tanácsának szerdai döntése értelmében az egyetlen elfogadható jelölt a PSD elnöke, Marcel Ciolacu. "A PNL részéről nem láttam egyetlen jelöltet sem. Mi nevesítettünk egy kormányfőjelöltet, a megbízatásunknak megfelelően" - fogalmazott a szociáldemokrata politikus.A PNL, a PSD és az RMDSZ korábban már megegyezett abban, hogy rotációs rendszerben adja a két nagy párt a miniszterelnököt, de abban nem sikerült egyezségre jutni, hogy ki kezdje a rotációt. A PSD ugyanakkor elzárkózik attól, hogy Florin Cîțu legyen a liberálisok jelöltje, pedig az ügyvivő miniszterelnök szerdai nyilatkozatában még kitartott amellett, hogy a PNL a párt elnökét, tehát őt kellene jelölje. Állítólag több PNL-s vezető is arra kérte Cîțut, hogy legyen rugalmasabb a mandátummal kapcsolatban. Digi24 PNL-s forrásai szerint Florin Cîțu most azt szeretné, hajelenlegi pénzügyminiszter és jó barátja lenne a PNL miniszterelnök-jelöltje. Állítólag megfenyegette a PNL vezetőit, hogy lemond a párt élőről, hanem Johannis nem őt vagy Dan Vîlceanut jelöli miniszerelnöknek. Állítólag azt mondta, hogy bármilyen másik miniszterelnök-jelöltet blokkolni fog a PNL-től. Az Antena 3 televízió szerint Johannis szerda estére újabb megbeszélésre hívta a PNL vezetőit a kialakult patthelyzettel kapcsolatban.