Teodosie érsek: a papoknak nem kellene zöldigazolvány, mert a legjobb vakcina a Szent Oltáron van

Mentesíteni kellene a papokat a zöldigazolvány felmutatásának kötelezettsége alól - nyilatkozta Teodosie érsek az Antena 3 televíziónak.



Az érsek véleménye szerint a Szent Oltáron van a legjobb vakcina, amely már bevált az évszázadok alatt. "Krisztus hibátlan orvos! Az egyetlen orvos, aki meggyógyít minden betegséget, aki feltámad a halálból. Melyik orvos támadt még fel a halálból?" - mondta Teodosie, akit annak apropóján kérdeztek meg, hogy az érsek szerdán részt vett egy 50 éves paptársának a temetésén, aki Covid-19 fertőzésben hunyt el."Nem szolgált naponta. Nagy segítsége van annak, aki naponta szolgál. (...) Én körlevelet küldtem, és helyettem az érsekségben naponta szolgálnak minden templomban és kolostorban. Az egyházmegyémben csak egyetlen pap halt meg" - fűzte hozzá az érsek, aki szerint ő nem akadályoz meg senkit abban, hogy beadassa magának az oltást, de nem is tanácsolja senkinek. "Mind a beoltottak, mind az oltatlanok megfertőződhetnek. Akkor mi célja az útlevélnek vagy zöldigazolványnak, vagy hogy hívják? Nem találunk semmi logikát. Sokan panaszkodnak, hogy azok is meghaltak, akiket beoltottak. Ha a beoltottak is megfertőződnek, szerintem nem szabad azt bevezetni, mert nem lehet egy objektív intézkedés"- mondta.Az egyházi elöljáró véleményével szemben a tudományos megalapozottságú álláspontok és az egészségügyi szervezetek szerint az oltás hatásos és biztos módja a járvánnyal szembeni védekezésnek. Az oltottak esetében sokkal kisebb az esélye, hogy elkapják a fertőzést, súlyosan megbetegszenek, illetve másokat is megfertőznek. ( gandul ) áFotó: A Toimisi Érsekség Facebook-oldala