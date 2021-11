Thierry Breton: fontos, hogy a parlament megszavazza a zöldigazolvány munkahelyi bevezetését

Fontos a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetése, mert a vakcinák mellett erre is szükség van a járvány visszaszorításához - jelentette ki csütörtökön Bukarestben az Európai Bizottság (EB) belső piacokért felelős biztosa.



rámutatott, fontos, hogy a román parlament megszavazza a zöldigazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvénytervezetet, mert a koronavírus elleni oltás mellett "ez jelenti a kulcsot a túlélésünkhöz".Ha nem sikerül legyőzni az Európán végigvonuló újabb járványhullámot, ismét karanténintézkedések válhatnak szükségessé, aminek azonban a gazdaság fizeti meg az árát - nyomatékosította a biztos a Raed Arafat belügyi államtitkárral és a romániai oltási kampány koordinátorával, Valeriu Gheorghiţával közös sajtótájékoztatóján.Breton leszögezte, az oltáson és a zöldigazolványon kívül nincs más eszköz a járvány legyőzésére. "Tudjuk, hogy ezek működnek. Most kell lépni. Fogjunk össze és nyerjük meg együtt ezt a harcot" - fogalmazott.Az uniós biztos az európai szolidaritásra apellált, hangsúlyozva, bár másak a gyökereink, a történelmünk, európaiakként ugyanazokat az értékeket valljuk, és mindannyian a járvány ellen küzdünk. "Már több mint kétmilliárd ember beoltatta magát a Földön, és nem volt semmi probléma" - tette hozzá, hangsúlyozva, most kell lépni, mert "a vírus nem vár".Mint leszögezte, "politikai bátorságra" van szükség a zöldigazolvány bevezetéséhez, de a világ már több mint hetven országában megtették ezt a lépést.szintén a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésének fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, ez egy "ideiglenes megoldás", de mielőbb alkalmazni kell egy újabb járványhullám megelőzése érdekében.Az oltási kampány koordinátora,a sajtótájékoztatón kiemelte, Románia nem másodrendű ország az Európai Unióban, polgárai ugyanazokat a jogokat élvezik, mint más tagállamok lakossága. "Románia ugyanolyan ország, mint a többi európai tagállam, és ebből a szempontból a mi hozzáállásunknak is hasonlónak kell lennie, mert Európa lakossága nem lehet biztonságban addig, amíg az Európai Unió tagállamainak lakossága nincs biztonságban" - fogalmazott. Hozzátette, nem korlátozásként kell tekinteni erre az intézkedésre, hanem szükségszerűségként a járvány visszaszorítása érdekében.A bukaresti látogatáson tartózkodó uniós biztos korábban találkozott az ügyvivő védelmi és egészségügyi miniszterrel, délután pedig Klaus Johannis államfő is fogadja a Cotroceni-palotában.