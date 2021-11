Megkönnyíti majd az életünket a központi digitális személyazonosítás bevezetése, állítja a hatóság

Valamennyi romániai és uniós közszolgáltatás elérhetővé válik egyetlen felhasználói fiókon keresztül a román állampolgárok számára a digitális személyazonosításra szolgáló központi platform (PSCID) megvalósításával - számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján a digitalizálásáért felelős román szakhatóság (ADR) elnöke.



emlékeztetett, hogy az online térben jelenleg is sok felhasználó a Facebook- vagy a Gmail-fiókján keresztül fér hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz. Hasonló elv alapján a PSCID-en keresztül megszerzett digitális azonosítójukkal a helyi és a központi közigazgatás valamennyi szolgáltatása elérhető lesz számukra. A digitális azonosító a garanciája lesz annak, hogy nem egy illetéktelen személy próbál a közszolgáltatásokhoz hozzáférni - magyarázta.A szakhatóság elnöke szerint a PSCID megkönnyíti majd a román állampolgárok életét. Nem kell majd külön-külön felhasználói fiókot létrehozni minden egyes közintézmény portálján, elegendő lesz egyetlen, 'egész életre szóló' fiók létrehozása a személyazonosító igazolvány alapján a központi platformon.'Nem lesz majd szükség az ügyintézéshez különböző dokumentumok másolatára, nem kell majd sorban állni különböző közszolgáltatás igénybevételéhez' - ecsetelte a rendszer előnyeit Octavian Oprea. Hangsúlyozta azt is, hogy a PSCID tárolja majd a román állampolgárok úgynevezett személyes digitális irattárcáját is, és a platformra feltölthető lesz többek között az uniós digitális Covid-igazolvány is.A szakhatóság elnöke elmondta, a PSCID beüzemelését az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós rendelet írja elő Románia számára. A projekt kivitelezésének határideje 2023. augusztus 31., költsége 99.939.410 lej, amelyből 84.285.767,64 lej vissza nem térítendő uniós támogatás.