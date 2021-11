Kelemen Hunor: ha minden jól megy, jövő héten be lehetne iktatni az új kormányt

Ha minden jól megy, jövő héten be lehetne iktatni az új kormányt - jelentette ki Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke csütörtökön, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Nicolae Ciucát jelölte a miniszterelnöki tisztségre.



'Ez a PNL döntése, nem kommentálom a koalíciós partnerünk döntését. Ma (csütörtök - szerk. megj.) lenne az első találkozó, amelyen Ciucă úr is részt vesz a liberálisok kormányfőjelöltjeként. (...) Ha minden jól megy, a jövő héten, szerdán, csütörtökön sor kerülhet a miniszterjelöltek meghallgatására, és legkésőbb csütörtökön szavazhatna a parlament az új kormány beiktatásáról' - nyilatkozta a politikus az AGERPRES hírügynökségnek.Kelemen Hunor emlékeztetett, hogy az RMDSZ már a korábbi nevesítésekor is elfogadta Nicolae Ciucát, és egyeztetett vele a kormányprogramról is, 'összehangolták az álláspontokat'.Az RMDSZ elnöke szerint maradt még néhány kérdés, amit az elkövetkező napokban, a hét végén meg kell vitatniuk a koalíciós tárgyalásokon, hogy hétfőnállamelnök elé állhassanak a kormányprogrammal és a miniszterjelöltek listájával., a PNL első alelnöke csütörtökön bejelentette, hogy az alakulat végrehajtó bizottsága egyöntetű döntéssel jóváhagyta Nicolae Ciucă jelölését a miniszterelnöki tisztségre. Emellett arról is döntöttek, hogy a liberálisok küldöttségét Nicolae Ciucă fogja vezetni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és az RMDSZ-szel folytatott kormányalakítási tárgyalásokon.